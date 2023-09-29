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مصدر: زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم في أوائل أكتوبر
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/أنصار-خيرسون-الروسية-يساعدون-القوات-الروسية-في-القيام-بعمليات-عسكرية-1081518410.html
أنصار "خيرسون الروسية" يساعدون القوات الروسية في القيام بعمليات عسكرية
أنصار "خيرسون الروسية" يساعدون القوات الروسية في القيام بعمليات عسكرية
قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن الأعضاء السريين في منظمة "خيرسون الروسية" يساعدون طاقم المدافع الروس في القيام بعمليات... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T18:30+0000
2023-09-29T18:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سالدو: "يقوم أعضاء سريون من منظمة "خيرسون الروسية" بمساعدة طاقم المدافع الروسية في القيام بعمليات عسكرية".ووفقا له، حسب بيانات الأعضاء السريين، تمت تصفية موقع مؤقت للمسلحين والمعدات العسكرية، وحظيرة مع المعدات العسكرية في خيرسون، ومستودع ذخيرة بالقرب من جسر أنتونوفسكي ومركز قيادة في قرية سادوفو.وأكد سالدو: "علاوة على ذلك، تلقى مقاتلو "خيرسون الروسية" جزءًا من المعلومات من جنود قوات الدفاع الأوكرانية، الذين لا يريدون أن يكونوا وقودًا للمدافع وعبيدًا لنظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-القوات-الأوكرانية-استنفدت-الاحتياطي-الأولي-من-صواريخ-غراد-1081517910.html
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روسيا
روسيا

أنصار "خيرسون الروسية" يساعدون القوات الروسية في القيام بعمليات عسكرية

18:30 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في اتجاه خيرسون
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن الأعضاء السريين في منظمة "خيرسون الروسية" يساعدون طاقم المدافع الروس في القيام بعمليات عسكرية.
وكتب سالدو: "يقوم أعضاء سريون من منظمة "خيرسون الروسية" بمساعدة طاقم المدافع الروسية في القيام بعمليات عسكرية".
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوات الأوكرانية استنفدت الاحتياطي الأولي من صواريخ "غراد"
17:49 GMT
ووفقا له، حسب بيانات الأعضاء السريين، تمت تصفية موقع مؤقت للمسلحين والمعدات العسكرية، وحظيرة مع المعدات العسكرية في خيرسون، ومستودع ذخيرة بالقرب من جسر أنتونوفسكي ومركز قيادة في قرية سادوفو.
وأكد سالدو: "علاوة على ذلك، تلقى مقاتلو "خيرسون الروسية" جزءًا من المعلومات من جنود قوات الدفاع الأوكرانية، الذين لا يريدون أن يكونوا وقودًا للمدافع وعبيدًا لنظام كييف".
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