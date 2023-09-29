https://sputnikarabic.ae/20230929/أنصار-خيرسون-الروسية-يساعدون-القوات-الروسية-في-القيام-بعمليات-عسكرية-1081518410.html
أنصار "خيرسون الروسية" يساعدون القوات الروسية في القيام بعمليات عسكرية
أنصار "خيرسون الروسية" يساعدون القوات الروسية في القيام بعمليات عسكرية
قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن الأعضاء السريين في منظمة "خيرسون الروسية" يساعدون طاقم المدافع الروس في القيام بعمليات... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T18:30+0000
2023-09-29T18:30+0000
2023-09-29T18:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سالدو: "يقوم أعضاء سريون من منظمة "خيرسون الروسية" بمساعدة طاقم المدافع الروسية في القيام بعمليات عسكرية".ووفقا له، حسب بيانات الأعضاء السريين، تمت تصفية موقع مؤقت للمسلحين والمعدات العسكرية، وحظيرة مع المعدات العسكرية في خيرسون، ومستودع ذخيرة بالقرب من جسر أنتونوفسكي ومركز قيادة في قرية سادوفو.وأكد سالدو: "علاوة على ذلك، تلقى مقاتلو "خيرسون الروسية" جزءًا من المعلومات من جنود قوات الدفاع الأوكرانية، الذين لا يريدون أن يكونوا وقودًا للمدافع وعبيدًا لنظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-القوات-الأوكرانية-استنفدت-الاحتياطي-الأولي-من-صواريخ-غراد-1081517910.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أنصار "خيرسون الروسية" يساعدون القوات الروسية في القيام بعمليات عسكرية
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قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن الأعضاء السريين في منظمة "خيرسون الروسية" يساعدون طاقم المدافع الروس في القيام بعمليات عسكرية.
وكتب سالدو: "يقوم أعضاء سريون من منظمة "خيرسون الروسية" بمساعدة طاقم المدافع الروسية في القيام بعمليات عسكرية".
ووفقا له، حسب بيانات الأعضاء السريين، تمت تصفية موقع مؤقت للمسلحين والمعدات العسكرية، وحظيرة مع المعدات العسكرية في خيرسون، ومستودع ذخيرة بالقرب من جسر أنتونوفسكي ومركز قيادة في قرية سادوفو.
وأكد سالدو: "علاوة على ذلك، تلقى مقاتلو "خيرسون الروسية" جزءًا من المعلومات من جنود قوات الدفاع الأوكرانية، الذين لا يريدون أن يكونوا وقودًا للمدافع وعبيدًا لنظام كييف".