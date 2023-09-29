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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-القوات-الأوكرانية-استنفدت-الاحتياطي-الأولي-من-صواريخ-غراد-1081517910.html
إعلام: القوات الأوكرانية استنفدت الاحتياطي الأولي من صواريخ "غراد"
إعلام: القوات الأوكرانية استنفدت الاحتياطي الأولي من صواريخ "غراد"
استنفدت القوات الأوكرانية الاحتياطيات الأولية من صواريخ راجمات غراد، حسبما أفادت صحيفة غربية، نقلًا عن محللين. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T17:49+0000
2023-09-29T17:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقًا للصحيفة، فإن صواريخ غراد التي تستخدمها القوات الأوكرانية تتمتع بدقة إصابة منخفضة، لذا تحتاج كييف إلى الكثير من الذخيرة لها.وقالت الصحيفة في مقطع فيديو نشرته: "وهذه مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، إذ يعتقد المحللون أن الاحتياطيات الأولية للبلاد قد استُنفدت".وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة، منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، أرسلت 60 ألف صاروخ عيار 122 ملم لأنظمة غراد، ولكن في أغسطس/ آب الماضي، شوهدت بعض الوحدات الأوكرانية مع قاذفات فارغة، وحاولت القوات الأوكرانية أيضًا الحفاظ على الذخيرة عن طريق اختيار الأهداف بشكل أكثر انتقائية.وأكدت الصحيفة أيضًا أن أوكرانيا تعتمد إلى حد كبير على الدول الأخرى لتجديد احتياطياتها من الراجمات.وتخلص الصحيفة: "ربما لا تزال لدى روسيا ميزة، لأن لديها الكثير من الاحتياطيات".
https://sputnikarabic.ae/20230929/منظومة-الدفاع-الجوي-تور-إم1-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1081516629.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: القوات الأوكرانية استنفدت الاحتياطي الأولي من صواريخ "غراد"

17:49 GMT 29.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ "غراد" الروسية
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik
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استنفدت القوات الأوكرانية الاحتياطيات الأولية من صواريخ راجمات غراد، حسبما أفادت صحيفة غربية، نقلًا عن محللين.
ووفقًا للصحيفة، فإن صواريخ غراد التي تستخدمها القوات الأوكرانية تتمتع بدقة إصابة منخفضة، لذا تحتاج كييف إلى الكثير من الذخيرة لها.
وقالت الصحيفة في مقطع فيديو نشرته: "وهذه مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، إذ يعتقد المحللون أن الاحتياطيات الأولية للبلاد قد استُنفدت".
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة الدفاع الجوي "تور-إم1" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
16:11 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة، منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، أرسلت 60 ألف صاروخ عيار 122 ملم لأنظمة غراد، ولكن في أغسطس/ آب الماضي، شوهدت بعض الوحدات الأوكرانية مع قاذفات فارغة، وحاولت القوات الأوكرانية أيضًا الحفاظ على الذخيرة عن طريق اختيار الأهداف بشكل أكثر انتقائية.
وأكدت الصحيفة أيضًا أن أوكرانيا تعتمد إلى حد كبير على الدول الأخرى لتجديد احتياطياتها من الراجمات.
وتخلص الصحيفة: "ربما لا تزال لدى روسيا ميزة، لأن لديها الكثير من الاحتياطيات".
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