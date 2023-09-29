https://sputnikarabic.ae/20230929/استمرار-عمليات-التنظيف-في-درنة-بجهود-ذاتية-مواطن-يتحدث-لـسبوتنيك-1081518051.html
استمرار عمليات التنظيف في درنة بجهود ذاتية... مواطن يتحدث لـ"سبوتنيك"
استمرار عمليات التنظيف في درنة بجهود ذاتية... مواطن يتحدث لـ"سبوتنيك"
لا تزال عمليات التنظيف ورفع آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة الليبية نتيجة إعصار "دانيال" مستمرة، سواء من جانب المواطنين أم المسؤولين، وذلك بعد مرور أسبوعين... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T18:06+0000
2023-09-29T18:06+0000
2023-09-29T18:29+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأفاد أحد سكان مدينة درنة، علي عبد الرازق، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه "يقوم مع المواطنين بعمليات التنظيف بأنفسهم، وطلبوا الآلات من الشركة التي تعمل بجوارهم". وقال: "لقد كان هذا الشارع مليئا بالطين، وكانت السيارة المدمرة التي جرها الإعصار ملقاة هنا".ولفت عبد الرازق إلى أن "كل الآليات تعمل في منطقة الوادي، الذي حدث فيه الإعصار بصورة مباشرة".وتابع، موضحا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأزقة والشوارع الفرعية في درنة ما زالت لم تدخل إليها الشركات بعد، ومدينة درنة في حاجة إلى عمليات نظافة تمتد من 6 أشهر إلى عام كامل".وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، يوم الاثنين الماضي، أن أعمال هدم المنازل المنهارة في وسط المدينة مستمرة، وأن الحركة الطبيعية تعود في بعض المناطق البعيدة عن المناطق المتضررة.كما شهدت مدينة درنة الليبية عمليات تعقيم وتنظيف للمناطق المتضررة، من قبل بعض الشركات المحلية.وضرب الإعصار "دانيال" منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها. آخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3660 ضحية، حتى يوم الخميس، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.وبدورها، أصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق، وهو القرار الذي جاء على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20230928/حكومة-الوحدة-الليبية-تعلن-رصد-تلوث-جرثومي-في-المياه-الجوفية-والخاصة-في-درنة-1081475688.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
استمرار عمليات التنظيف في درنة بجهود ذاتية... مواطن يتحدث لـ"سبوتنيك"
18:06 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 18:29 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
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لا تزال عمليات التنظيف ورفع آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة الليبية نتيجة إعصار "دانيال" مستمرة، سواء من جانب المواطنين أم المسؤولين، وذلك بعد مرور أسبوعين على الكارثة التي تسببت في خسائر بشرية غير مسبوقة في تاريخ ليبيا.
وأفاد أحد سكان مدينة درنة، علي عبد الرازق، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه "يقوم مع المواطنين بعمليات التنظيف بأنفسهم، وطلبوا الآلات من الشركة التي تعمل بجوارهم".
وقال: "لقد كان هذا الشارع مليئا بالطين، وكانت السيارة المدمرة التي جرها الإعصار ملقاة هنا".
ولفت عبد الرازق إلى أن "كل الآليات تعمل في منطقة الوادي، الذي حدث فيه الإعصار بصورة مباشرة".
وتابع، موضحا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأزقة والشوارع الفرعية في درنة
ما زالت لم تدخل إليها الشركات بعد، ومدينة درنة في حاجة إلى عمليات نظافة تمتد من 6 أشهر إلى عام كامل".
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، يوم الاثنين الماضي، أن أعمال هدم المنازل المنهارة في وسط المدينة مستمرة، وأن الحركة الطبيعية تعود في بعض المناطق البعيدة عن المناطق المتضررة.
كما شهدت مدينة درنة الليبية عمليات تعقيم وتنظيف للمناطق المتضررة، من قبل بعض الشركات المحلية.
وضرب الإعصار "دانيال
" منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها. آخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3660
ضحية، حتى يوم الخميس، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.
وبدورها، أصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي
لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق، وهو القرار الذي جاء على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.