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انطلاق محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان في قازان
انطلاق محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان في قازان
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان في مدينة قازان الروسية بمشاركة ممثلين عن روسيا والهند وإيران والصين وباكستان... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T08:52+0000
2023-09-29T08:52+0000
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتيك"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بوصول وفد من طالبان برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانستانية المؤقتة أمير خان متكي، إلى محادثات بصيغة موسكو بشأن أفغانستان في قازان.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع الحالة الراهنة في أفغانستان، وقضايا المصالحة بين الشعب الأفغاني.الجدير بالذكر، أن الاجتماع الأول لصيغة موسكو بشأن تسوية النزاع الأفغاني، قد عقد لأول مرة في 14 أبريل/ نيسان عام 2017، بمشاركة نواب وزراء الخارجية والممثلين الخاصين لـ 11 دولة (روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان).
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روسيا, العالم, أخبار أفغانستان اليوم
روسيا, العالم, أخبار أفغانستان اليوم

انطلاق محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان في قازان

08:52 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في الاجتماع الخامس لصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان في قازان
المشاركون في الاجتماع الخامس لصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان في مدينة قازان الروسية بمشاركة ممثلين عن روسيا والهند وإيران والصين وباكستان والسعودية ودول أخرى.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتيك"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بوصول وفد من طالبان برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانستانية المؤقتة أمير خان متكي، إلى محادثات بصيغة موسكو بشأن أفغانستان في قازان.
ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع الحالة الراهنة في أفغانستان، وقضايا المصالحة بين الشعب الأفغاني.

كما سيناقش المشاركون قضايا ضمان الأمن الإقليمي وإعادة إعمار أفغانستان بعد انتهاء الصراع.

وبعد انتهاء المحادثات، سيصدر المشاركون بيانا ختاميا مشتركا.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع الأول لصيغة موسكو بشأن تسوية النزاع الأفغاني، قد عقد لأول مرة في 14 أبريل/ نيسان عام 2017، بمشاركة نواب وزراء الخارجية والممثلين الخاصين لـ 11 دولة (روسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان).
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