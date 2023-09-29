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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-بلدة-بوغار-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-جراء-هجوم-إرهابي-أوكراني-1081522955.html
انقطاع التيار الكهربائي في بلدة بوغار بمقاطعة بريانسك الروسية جراء هجوم إرهابي أوكراني
انقطاع التيار الكهربائي في بلدة بوغار بمقاطعة بريانسك الروسية جراء هجوم إرهابي أوكراني
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم السبت،أن إمدادات الطاقة قد تعطلت نتيجة لهجوم إرهابيين أوكرانيين في قرية بوغار، ولكن لم يكن هناك ضحايا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T22:10+0000
2023-09-29T22:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال بوغوماز عبر تطبيق تلغرام،: "نتيجة لهجوم إرهابيين أوكرانيين في قرية بوغار، تم قطع إمدادات الطاقة".وأضاف: "لا يوجد ضحايا. والخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230925/حاكم-تضرر-عدة-مبان-جراء-هجوم-بمسيرات-أوكرانية-على-مقاطعة-كورسك--عاجل-1081358681.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

انقطاع التيار الكهربائي في بلدة بوغار بمقاطعة بريانسك الروسية جراء هجوم إرهابي أوكراني

22:10 GMT 29.09.2023
© AP Photo / LM Oteroانقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021
انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / LM Otero
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم السبت،أن إمدادات الطاقة قد تعطلت نتيجة لهجوم إرهابيين أوكرانيين في قرية بوغار، ولكن لم يكن هناك ضحايا.
وقال بوغوماز عبر تطبيق تلغرام،: "نتيجة لهجوم إرهابيين أوكرانيين في قرية بوغار، تم قطع إمدادات الطاقة".
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين وتضرر مبان في كورسك
25 سبتمبر, 04:21 GMT
وأضاف: "لا يوجد ضحايا. والخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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