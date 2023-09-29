https://sputnikarabic.ae/20230929/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-بلدة-بوغار-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-جراء-هجوم-إرهابي-أوكراني-1081522955.html

انقطاع التيار الكهربائي في بلدة بوغار بمقاطعة بريانسك الروسية جراء هجوم إرهابي أوكراني

انقطاع التيار الكهربائي في بلدة بوغار بمقاطعة بريانسك الروسية جراء هجوم إرهابي أوكراني

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم السبت،أن إمدادات الطاقة قد تعطلت نتيجة لهجوم إرهابيين أوكرانيين في قرية بوغار، ولكن لم يكن هناك ضحايا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T22:10+0000

2023-09-29T22:10+0000

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وقال بوغوماز عبر تطبيق تلغرام،: "نتيجة لهجوم إرهابيين أوكرانيين في قرية بوغار، تم قطع إمدادات الطاقة".وأضاف: "لا يوجد ضحايا. والخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.

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