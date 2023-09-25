https://sputnikarabic.ae/20230925/حاكم-تضرر-عدة-مبان-جراء-هجوم-بمسيرات-أوكرانية-على-مقاطعة-كورسك--عاجل-1081358681.html
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين وتضرر مبان في كورسك
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين وتضرر مبان في كورسك
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، اليوم الاثنين، تضرر عدد من المباني في المنطقة الوسطى من المقاطعة، بسبب هجوم طائرات مسيرة أوكرانية. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T04:21+0000
2023-09-25T04:21+0000
2023-09-25T04:38+0000
روسيا
مسيرة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
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ولفت الحاكم رومان ستاروفويت، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وأن سقف مبنى إداري تضرر أيضا. مؤكدا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغماز، إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار ليلاً، فوق منطقة سوراجسكي في منطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.وكتب بوغوماز على تلغرام: وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ متواجدة في مكان الحادث.وخلال الليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك، تولا، بريانسك.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1081355219.html
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روسيا, مسيرة, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, مسيرة, وزارة الدفاع الروسية
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين وتضرر مبان في كورسك
04:21 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 04:38 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، اليوم الاثنين، تضرر عدد من المباني في المنطقة الوسطى من المقاطعة، بسبب هجوم طائرات مسيرة أوكرانية.
ولفت الحاكم رومان ستاروفويت، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وأن سقف مبنى إداري تضرر أيضا. مؤكدا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.
ووفقا له، سقطت طائرة بدون طيار أخرى في مقاطعة كورسك، وكسرت النوافذ في منزل خاص.
على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغماز، إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار ليلاً، فوق منطقة سوراجسكي في منطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.
"الليلة، حاول الإرهابيون الأوكرانيون تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار. أسقطت قوات وزارة الدفاع الروسية مسيرتين. ولم تقع إصابات أو أضرار"
وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ متواجدة في مكان الحادث
.
وخلال الليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك، تولا، بريانسك.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.