https://sputnikarabic.ae/20230929/بايدن-يعد-باستخدام-حق-النقض-ضد-مشروع-قانون-الميزانية-الجمهوري-1081517502.html

بايدن يعد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الميزانية الجمهوري

بايدن يعد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الميزانية الجمهوري

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا عُرض عليه مقترح ميزانية "جمهوري" قصير الأجل لتوقيعه، والذي يتضمن تخفيضات كبيرة في... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T17:11+0000

2023-09-29T17:11+0000

2023-09-29T17:11+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأعلن مكتب الإدارة والميزانية التابع للإدارة "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون، قانون خفض التكاليف وأمن الحدود، أن يموّل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ويمنع إيقاف عمل الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.وقال البيان: "إذا تم تقديم القرار رقم HR 5525 إلى الرئيس للتوقيع عليه، فسوف يستخدم حق النقض ضده".ويقول البيت الأبيض إن مبادرة الجمهوريين تهدد "البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون، من خلال قطع التمويل بشكل متهور للخدمات الحيوية - من التعليم إلى سلامة الغذاء وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة".واتهمت الإدارة واضعي مشروع القانون بتجاهل طلبات التمويل الطارئ، بما في ذلك مكافحة إدمان المخدرات وتقديم المساعدة لأوكرانيا.وتقترح الوثيقة خفض الإنفاق بنسبة 30% على البنود كافة، باستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي واحتياجات المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث. وفي الوقت نفسه، يُقترح تخصيص أموال لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك وتوظيف حرس حدود إضافيين.

https://sputnikarabic.ae/20230924/استطلاع-رأي-عدد-كبير-من-الأمريكيين-يتفقون-أن-الحياة-كانت-أفضل-قبل-بايدن-1081341013.html

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