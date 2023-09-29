https://sputnikarabic.ae/20230929/بايدن-يعد-باستخدام-حق-النقض-ضد-مشروع-قانون-الميزانية-الجمهوري-1081517502.html
بايدن يعد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الميزانية الجمهوري
بايدن يعد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الميزانية الجمهوري
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا عُرض عليه مقترح ميزانية "جمهوري" قصير الأجل لتوقيعه، والذي يتضمن تخفيضات كبيرة في... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T17:11+0000
2023-09-29T17:11+0000
2023-09-29T17:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن مكتب الإدارة والميزانية التابع للإدارة "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون، قانون خفض التكاليف وأمن الحدود، أن يموّل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ويمنع إيقاف عمل الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.وقال البيان: "إذا تم تقديم القرار رقم HR 5525 إلى الرئيس للتوقيع عليه، فسوف يستخدم حق النقض ضده".ويقول البيت الأبيض إن مبادرة الجمهوريين تهدد "البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون، من خلال قطع التمويل بشكل متهور للخدمات الحيوية - من التعليم إلى سلامة الغذاء وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة".واتهمت الإدارة واضعي مشروع القانون بتجاهل طلبات التمويل الطارئ، بما في ذلك مكافحة إدمان المخدرات وتقديم المساعدة لأوكرانيا.وتقترح الوثيقة خفض الإنفاق بنسبة 30% على البنود كافة، باستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي واحتياجات المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث. وفي الوقت نفسه، يُقترح تخصيص أموال لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك وتوظيف حرس حدود إضافيين.
https://sputnikarabic.ae/20230924/استطلاع-رأي-عدد-كبير-من-الأمريكيين-يتفقون-أن-الحياة-كانت-أفضل-قبل-بايدن-1081341013.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يعد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الميزانية الجمهوري
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا عُرض عليه مقترح ميزانية "جمهوري" قصير الأجل لتوقيعه، والذي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتخصيص الأموال لتعزيز الحدود الجنوبية.
وأعلن مكتب الإدارة والميزانية التابع للإدارة "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون، قانون خفض التكاليف وأمن الحدود، أن يموّل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ويمنع إيقاف عمل الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.
وقال البيان: "إذا تم تقديم القرار رقم HR 5525 إلى الرئيس للتوقيع عليه، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
ويقول البيت الأبيض إن مبادرة الجمهوريين تهدد "البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون، من خلال قطع التمويل بشكل متهور للخدمات الحيوية - من التعليم إلى سلامة الغذاء وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة".
واتهمت الإدارة واضعي مشروع القانون بتجاهل طلبات التمويل الطارئ، بما في ذلك مكافحة إدمان المخدرات وتقديم المساعدة لأوكرانيا.
وتقترح الوثيقة خفض الإنفاق بنسبة 30% على البنود كافة، باستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي واحتياجات المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث. وفي الوقت نفسه، يُقترح تخصيص أموال لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك وتوظيف حرس حدود إضافيين.