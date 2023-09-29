https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-بريكس-ليس-تحالفا-عسكريا-بل-منصة-لتطوير-المواقف-1081515874.html

بوتين: "بريكس" ليس تحالفا عسكريا بل منصة لتطوير المواقف

بوتين: "بريكس" ليس تحالفا عسكريا بل منصة لتطوير المواقف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس" ليست تحالفا عسكريا، ولكنها منصة لتطوير المواقف على أساس السيادة واحترام بعضنا بعضا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T15:13+0000

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روسيا

العالم

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وقال بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا-أمريكا اللاتينية": "بريكس هي منظمة من هذا القبيل، إنها ليست نوعا من التحالف العسكري، إنها مجرد منصة لتنسيق المواقف وتطوير حلول مقبولة للجميع على أساس السيادة والاستقلال واحترام بعضنا بعضا".وأعرب بوتين عن ثقته في أن جميع دول "بريكس" ستركز على مزاج الناس، بغض النظر عن الاتجاهات السياسية.وأضاف: "أنا متأكد من أنه بغض النظر عن الأحزاب السياسية في تلك البلدان التي انضمت أو ستنضم أو ترغب في العمل مع هذه المنظمات، بما في ذلك مع "بريكس"، بغض النظر عما يحدث في المجالات السياسية والأحزاب السياسية، فسيظل الجميع مجبرين على التركيز على مزاج الناس".وتوحد بريكس كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.

https://sputnikarabic.ae/20230929/وزير-خارجية-نيكاراغوا-توسع-بريكس-دليل-على-ابتعاد-العالم-عن-الإمبريالية-وأوروبا--1081510091.html

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