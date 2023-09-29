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https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-بريكس-ليس-تحالفا-عسكريا-بل-منصة-لتطوير-المواقف-1081515874.html
بوتين: "بريكس" ليس تحالفا عسكريا بل منصة لتطوير المواقف
بوتين: "بريكس" ليس تحالفا عسكريا بل منصة لتطوير المواقف
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس" ليست تحالفا عسكريا، ولكنها منصة لتطوير المواقف على أساس السيادة واحترام بعضنا بعضا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
العالم
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وقال بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا-أمريكا اللاتينية": "بريكس هي منظمة من هذا القبيل، إنها ليست نوعا من التحالف العسكري، إنها مجرد منصة لتنسيق المواقف وتطوير حلول مقبولة للجميع على أساس السيادة والاستقلال واحترام بعضنا بعضا".وأعرب بوتين عن ثقته في أن جميع دول "بريكس" ستركز على مزاج الناس، بغض النظر عن الاتجاهات السياسية.وأضاف: "أنا متأكد من أنه بغض النظر عن الأحزاب السياسية في تلك البلدان التي انضمت أو ستنضم أو ترغب في العمل مع هذه المنظمات، بما في ذلك مع "بريكس"، بغض النظر عما يحدث في المجالات السياسية والأحزاب السياسية، فسيظل الجميع مجبرين على التركيز على مزاج الناس".وتوحد بريكس كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230929/وزير-خارجية-نيكاراغوا-توسع-بريكس-دليل-على-ابتعاد-العالم-عن-الإمبريالية-وأوروبا--1081510091.html
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روسيا, العالم

بوتين: "بريكس" ليس تحالفا عسكريا بل منصة لتطوير المواقف

15:13 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس" ليست تحالفا عسكريا، ولكنها منصة لتطوير المواقف على أساس السيادة واحترام بعضنا بعضا.
وقال بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا-أمريكا اللاتينية": "بريكس هي منظمة من هذا القبيل، إنها ليست نوعا من التحالف العسكري، إنها مجرد منصة لتنسيق المواقف وتطوير حلول مقبولة للجميع على أساس السيادة والاستقلال واحترام بعضنا بعضا".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن جميع دول "بريكس" ستركز على مزاج الناس، بغض النظر عن الاتجاهات السياسية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس في حفل توقيع اتفاقية للتعاون في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
وزير خارجية نيكاراغوا: توسع "بريكس" دليل على ابتعاد العالم عن الإمبريالية وأوروبا
12:08 GMT
وأضاف: "أنا متأكد من أنه بغض النظر عن الأحزاب السياسية في تلك البلدان التي انضمت أو ستنضم أو ترغب في العمل مع هذه المنظمات، بما في ذلك مع "بريكس"، بغض النظر عما يحدث في المجالات السياسية والأحزاب السياسية، فسيظل الجميع مجبرين على التركيز على مزاج الناس".
وتوحد بريكس كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.
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