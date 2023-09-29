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https://sputnikarabic.ae/20230929/وزير-خارجية-نيكاراغوا-توسع-بريكس-دليل-على-ابتعاد-العالم-عن-الإمبريالية-وأوروبا--1081510091.html
وزير خارجية نيكاراغوا: توسع "بريكس" دليل على ابتعاد العالم عن الإمبريالية وأوروبا
وزير خارجية نيكاراغوا: توسع "بريكس" دليل على ابتعاد العالم عن الإمبريالية وأوروبا
صرّح وزير خارجية نيكاراغوا، دنيس مونكادا، اليوم الجمعة، بأن توسع مجموعة "بريكس" يظهر أن العالم كله سئم من الإمبريالية الأمريكية. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T12:08+0000
2023-09-29T12:08+0000
مجموعة بريكس
العالم
نيكاراغوا
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وقال مونكادا لوكالة "سبوتنيك": "العالم يتغير، ونحن نتحول ونقود التغيير حقًا، وكل هذا جزء من النظام الدولي الناشئ الجديد. على سبيل المثال، مجموعة "بريكس"، إذ يظهر توسع "بريكس" أن الناس في جميع أنحاء العالم يقولون: كفى للإمبريالية الأمريكية الشمالية، كفى للعبودية، التي فرضتها القوى الأوروبية، شعوبنا ودولنا تريد أن تكون حرة ومستقلة وذات سيادة وتنتهج سياساتها الخاصة لصالح شعوبها".وأضاف مونكادا: "لذلك نحن حقا نسير على هذا الطريق، العالم يتغير، إنه يتحول، سنواصل بلا شك تحقيق الانتصارات".أعلن الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، في وقت سابق، أن توسيع "بريكس" سيعمل على تعزيز أعضاء الرابطة، وتوفير وزن أكبر في المفاوضات الدولية، وكذلك تعزيز "أوبك +" فيما يتعلق بأجندة الطاقة.وقال ساكس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "توسيع بريكس سيعزز أعضاء بريكس ويمنحهم وزنا أكبر في المفاوضات في المنتديات الدولية".وأشار البروفيسور إلى أن العالم في خضم تحوّل عميق في مجال الطاقة نحو طاقة خالية من الكربون، وستلعب دول بريكس دورًا رئيسيًا ورائدًا في هذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-الوضع-الدولي-يلزم-رابطة-الدول-المستقلة-بامتلاك-قوات-قادرة-على-الرد-السريع-1081508659.html
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مجموعة بريكس, العالم, نيكاراغوا
مجموعة بريكس, العالم, نيكاراغوا

وزير خارجية نيكاراغوا: توسع "بريكس" دليل على ابتعاد العالم عن الإمبريالية وأوروبا

12:08 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس في حفل توقيع اتفاقية للتعاون في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس في حفل توقيع اتفاقية للتعاون في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Алексей Куденко
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صرّح وزير خارجية نيكاراغوا، دنيس مونكادا، اليوم الجمعة، بأن توسع مجموعة "بريكس" يظهر أن العالم كله سئم من الإمبريالية الأمريكية.
وقال مونكادا لوكالة "سبوتنيك": "العالم يتغير، ونحن نتحول ونقود التغيير حقًا، وكل هذا جزء من النظام الدولي الناشئ الجديد. على سبيل المثال، مجموعة "بريكس"، إذ يظهر توسع "بريكس" أن الناس في جميع أنحاء العالم يقولون: كفى للإمبريالية الأمريكية الشمالية، كفى للعبودية، التي فرضتها القوى الأوروبية، شعوبنا ودولنا تريد أن تكون حرة ومستقلة وذات سيادة وتنتهج سياساتها الخاصة لصالح شعوبها".
وأضاف مونكادا: "لذلك نحن حقا نسير على هذا الطريق، العالم يتغير، إنه يتحول، سنواصل بلا شك تحقيق الانتصارات".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
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11:44 GMT
أعلن الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، في وقت سابق، أن توسيع "بريكس" سيعمل على تعزيز أعضاء الرابطة، وتوفير وزن أكبر في المفاوضات الدولية، وكذلك تعزيز "أوبك +" فيما يتعلق بأجندة الطاقة.
وقال ساكس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "توسيع بريكس سيعزز أعضاء بريكس ويمنحهم وزنا أكبر في المفاوضات في المنتديات الدولية".
وأشار البروفيسور إلى أن العالم في خضم تحوّل عميق في مجال الطاقة نحو طاقة خالية من الكربون، وستلعب دول بريكس دورًا رئيسيًا ورائدًا في هذا الأمر.
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