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https://sputnikarabic.ae/20230929/جندي-يطلق-قذيفة-آر-بي-جي-بالخطأ-على-ملعب-في-الكونغو-فيديو-وصور-1081508875.html
جندي يطلق قذيفة "آر بي جي" بالخطأ على ملعب في الكونغو... فيديو وصور
جندي يطلق قذيفة "آر بي جي" بالخطأ على ملعب في الكونغو... فيديو وصور
أعلن الجيش الكونغولي أن أحد جنوده أطلق بشكل غير متعمد قذيفة "آر بي جي" سقطت في ملعب "ستاد دو لونيتي" في غوما، ما أدى لوقوع ضحايا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T11:54+0000
2023-09-29T11:54+0000
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وقال الجيش في بيان، أمس الخميس، إن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا توفي أحدهم لاحقاً متأثرا بجروحه.وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل لكن لم يتم التحقق من صحتها، عدداً من لاعبي كرة القدم مصابين يتم إجلاؤهم من الملعب سيراً أو على دراجات نارية.ويقع "ستاد دو لونيتي" على بعد نحو 30 كيلومترا من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمردي حركة "23 مارس".وتركز عمليات متمردي حركة "23 مارس" بصورة رئيسية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.ونفذت الحركة هجمات واسعة ضد القوات الحكومية، مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد قامت خلالها بمهاجمة قرى آمنة.ودفع ذلك عدة دول أفريقية لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الكونغو الديمقراطية لدعم كينشاسا في مواجهة المتمردين.
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الكونغو, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكونغو, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

جندي يطلق قذيفة "آر بي جي" بالخطأ على ملعب في الكونغو... فيديو وصور

11:54 GMT 29.09.2023
© AFP 2023 / GLODY MURHABAZIالأوضاع في الكونغو الديمقراطية - مكافحة متمردي حركة "23 مارس"
الأوضاع في الكونغو الديمقراطية - مكافحة متمردي حركة 23 مارس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / GLODY MURHABAZI
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أعلن الجيش الكونغولي أن أحد جنوده أطلق بشكل غير متعمد قذيفة "آر بي جي" سقطت في ملعب "ستاد دو لونيتي" في غوما، ما أدى لوقوع ضحايا.
وقال الجيش في بيان، أمس الخميس، إن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا توفي أحدهم لاحقاً متأثرا بجروحه.
ووفقا للبيان، فإن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، مما تسبب بإطلاق القذيفة.
وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل لكن لم يتم التحقق من صحتها، عدداً من لاعبي كرة القدم مصابين يتم إجلاؤهم من الملعب سيراً أو على دراجات نارية.
ويقع "ستاد دو لونيتي" على بعد نحو 30 كيلومترا من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمردي حركة "23 مارس".
وتركز عمليات متمردي حركة "23 مارس" بصورة رئيسية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.
ونفذت الحركة هجمات واسعة ضد القوات الحكومية، مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد قامت خلالها بمهاجمة قرى آمنة.
ودفع ذلك عدة دول أفريقية لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الكونغو الديمقراطية لدعم كينشاسا في مواجهة المتمردين.
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