جندي يطلق قذيفة "آر بي جي" بالخطأ على ملعب في الكونغو... فيديو وصور
© AFP 2023 / GLODY MURHABAZIالأوضاع في الكونغو الديمقراطية - مكافحة متمردي حركة "23 مارس"
© AFP 2023 / GLODY MURHABAZI
أعلن الجيش الكونغولي أن أحد جنوده أطلق بشكل غير متعمد قذيفة "آر بي جي" سقطت في ملعب "ستاد دو لونيتي" في غوما، ما أدى لوقوع ضحايا.
وقال الجيش في بيان، أمس الخميس، إن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا توفي أحدهم لاحقاً متأثرا بجروحه.
ووفقا للبيان، فإن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، مما تسبب بإطلاق القذيفة.
#RDC_Goma 🇨🇩: Explosion d'une Roquette de l’arme RPG 7 que détenait un élément des Forces Armées de la République Démocratique du Congo à bord d’une Jeep Militaire à #Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, fait état d'un mort et 12 blessés communiqué ⤵️ pic.twitter.com/gZsSdg9pne— Florentin NKURUNZIZA (@FlorentinNKURU1) September 28, 2023
وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل لكن لم يتم التحقق من صحتها، عدداً من لاعبي كرة القدم مصابين يتم إجلاؤهم من الملعب سيراً أو على دراجات نارية.
ويقع "ستاد دو لونيتي" على بعد نحو 30 كيلومترا من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمردي حركة "23 مارس".
Umusirikare wa #Congo igisasu yari afite cyamucitse kigwa muri stade giteza ibyago— 🇷🇼⏩JUSTIN W'IKINGOGO @NGORORERO🇷🇼📸 (@JUSTIN_NSENGIMA) September 28, 2023
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Ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu ya Ruguru, bwatangaje ko igisasu cyo mu bwoko bwa Roquette, RPG 7 cyaturikiye muri Stade gikomeretsa abantu 12, umwe aza kuhasiga ubuzima.@albcontact pic.twitter.com/wDUyAXh4g4
وتركز عمليات متمردي حركة "23 مارس" بصورة رئيسية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.
ونفذت الحركة هجمات واسعة ضد القوات الحكومية، مكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد قامت خلالها بمهاجمة قرى آمنة.
ودفع ذلك عدة دول أفريقية لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الكونغو الديمقراطية لدعم كينشاسا في مواجهة المتمردين.