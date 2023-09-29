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https://sputnikarabic.ae/20230929/دول-الخليج-تتجه-نحو-الصين-وقائع-تحمل-رسائل-لأمريكا-1081517777.html
دول الخليج تتجه نحو الصين... وقائع تحمل رسائل لأمريكا
دول الخليج تتجه نحو الصين... وقائع تحمل رسائل لأمريكا
من الواضح أن هناك اتجاها لتعميق التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشير الأرقام والوقائع السياسية إلى رغبة متبادلة في تعزيز العلاقات بين الطرفين،... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T17:36+0000
2023-09-29T17:36+0000
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انفوجرافيك, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, الصين, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, الصين, инфографика

دول الخليج تتجه نحو الصين... وقائع تحمل رسائل لأمريكا

17:36 GMT 29.09.2023
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من الواضح أن هناك اتجاها لتعميق التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشير الأرقام والوقائع السياسية إلى رغبة متبادلة في تعزيز العلاقات بين الطرفين، وهو ما قد يحمل بين طياته رسائل للولايات المتحدة الأمريكية.
دول الخليج تتجه نحو الصين... وقائع تحمل رسائل لأمريكا - سبوتنيك عربي
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