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مصدر: زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم في أوائل أكتوبر
https://sputnikarabic.ae/20230929/مصدر-اتفق-زيلينسكي-مع-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-على-الهجوم-في-أوائل-أكتوبر-1081518569.html
مصدر: زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم في أوائل أكتوبر
مصدر: زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم في أوائل أكتوبر
صرّح مصدر مقرب من السلطات المختصة، للصحفيين، بأن فلاديمير زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، في اتجاهي... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T18:49+0000
2023-09-29T19:00+0000
العالم
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وقال المصدر: "ولتحقيق هذه الأغراض، تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف لعبور نهر دنيبر. وفي الوقت نفسه، تخطط قوات خاصة تابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي دربها مدربون بريطانيون، لاتخاذ إجراءات للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية". وأشار المصدر إلى أن "هذه ليست أكثر من مغامرة أخرى لزيلينسكي، الذي يحاول إثبات جدارته بأي ثمن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية". وخلص المصدر: "إننا نراقب عن كثب تصرفات العدو".
https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-القوات-الأوكرانية-استنفدت-الاحتياطي-الأولي-من-صواريخ-غراد-1081517910.html
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العالم
العالم

مصدر: زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم في أوائل أكتوبر

18:49 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 19:00 GMT 29.09.2023)
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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صرّح مصدر مقرب من السلطات المختصة، للصحفيين، بأن فلاديمير زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه.
وقال المصدر: "ولتحقيق هذه الأغراض، تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف لعبور نهر دنيبر. وفي الوقت نفسه، تخطط قوات خاصة تابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي دربها مدربون بريطانيون، لاتخاذ إجراءات للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوات الأوكرانية استنفدت الاحتياطي الأولي من صواريخ "غراد"
17:49 GMT
وأشار المصدر إلى أن "هذه ليست أكثر من مغامرة أخرى لزيلينسكي، الذي يحاول إثبات جدارته بأي ثمن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية".
وخلص المصدر: "إننا نراقب عن كثب تصرفات العدو".
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