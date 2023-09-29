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https://sputnikarabic.ae/20230929/مياه-الفيضانات-تدخل-محطات-مترو-إسطنبول-فيديو--1081514114.html
مياه الفيضانات تدخل محطات مترو إسطنبول... فيديو
مياه الفيضانات تدخل محطات مترو إسطنبول... فيديو
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها تركيا، منذ أمس الخميس، بدخول مياه الفيضانات إلى داخل محطات مترو الأنفاق في مدينة إسطنبول. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T14:16+0000
2023-09-29T14:16+0000
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وتظهر المشاهد تدفق كميات كبيرة من المياه إلى أسفل إحدى محطات المترو، حيث غطت المياه السلم وتدفقت باتجاه الأسفل.يذكر أن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق في مدينة إسطنبول، وحذرت السلطات من حدوث سيول بسبب تساقط الأمطار بغزارة.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد توثق حدوث فيضانات ودخول مياه الأمطار إلى محطات المترو.
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نادي الفيديو

مياه الفيضانات تدخل محطات مترو إسطنبول... فيديو

14:16 GMT 29.09.2023
© Photoامطار تتدفق إلى داخل محطة مترو إسطنبول
امطار تتدفق إلى داخل محطة مترو إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Photo
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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها تركيا، منذ أمس الخميس، بدخول مياه الفيضانات إلى داخل محطات مترو الأنفاق في مدينة إسطنبول.
وتظهر المشاهد تدفق كميات كبيرة من المياه إلى أسفل إحدى محطات المترو، حيث غطت المياه السلم وتدفقت باتجاه الأسفل.
يذكر أن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق في مدينة إسطنبول، وحذرت السلطات من حدوث سيول بسبب تساقط الأمطار بغزارة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد توثق حدوث فيضانات ودخول مياه الأمطار إلى محطات المترو.
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