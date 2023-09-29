https://sputnikarabic.ae/20230929/مياه-الفيضانات-تدخل-محطات-مترو-إسطنبول-فيديو--1081514114.html
مياه الفيضانات تدخل محطات مترو إسطنبول... فيديو
مياه الفيضانات تدخل محطات مترو إسطنبول... فيديو
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها تركيا، منذ أمس الخميس، بدخول مياه الفيضانات إلى داخل محطات مترو الأنفاق في مدينة إسطنبول. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T14:16+0000
2023-09-29T14:16+0000
2023-09-29T14:16+0000
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وتظهر المشاهد تدفق كميات كبيرة من المياه إلى أسفل إحدى محطات المترو، حيث غطت المياه السلم وتدفقت باتجاه الأسفل.يذكر أن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق في مدينة إسطنبول، وحذرت السلطات من حدوث سيول بسبب تساقط الأمطار بغزارة.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد توثق حدوث فيضانات ودخول مياه الأمطار إلى محطات المترو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مياه الفيضانات تدخل محطات مترو إسطنبول... فيديو
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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها تركيا، منذ أمس الخميس، بدخول مياه الفيضانات إلى داخل محطات مترو الأنفاق في مدينة إسطنبول.
وتظهر المشاهد تدفق كميات كبيرة من المياه إلى أسفل إحدى محطات المترو، حيث غطت المياه السلم وتدفقت باتجاه الأسفل.
يذكر أن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق في مدينة إسطنبول، وحذرت السلطات من حدوث سيول بسبب تساقط الأمطار بغزارة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد توثق حدوث فيضانات ودخول مياه الأمطار إلى محطات المترو.