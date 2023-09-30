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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-إجلاء-جرحى-أمريكيين-من-أوكرانيا-1081547895.html
إعلام: إجلاء جرحى أمريكيين من أوكرانيا
إعلام: إجلاء جرحى أمريكيين من أوكرانيا
بدأ مستشفى "البنتاغون" في ألمانيا، باستقبال المرتزقة الأمريكيين المصابين في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحف غربية. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T19:27+0000
2023-09-30T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وفقًا للمقال: "بدأ الجيش (الأمريكي) بهدوء في علاج الأمريكيين الجرحى والجنود الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".وكما لاحظ الصحفيون، ذهب مئات الأمريكيين، بما في ذلك قدامى المحاربين، للقتال في أوكرانيا.وأضاف المقال: "تم إطلاق النار على عدد غير معروف منهم، أو إصابتهم بالمدفعية، أو نسفهم بالألغام أو إصابتهم بأي شكل آخر في المعركة. والآن تدخل البنتاغون ليقدم لبعضهم المساعدة نفسها التي يقدمها للأفراد العسكريين الأمريكيين في الخدمة الفعلية".وكانت قد أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، كما قدمت لهم إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230930/اللقطات-الأولى-لاستخدام-القنبلة-الانزلاقية-فاب-1500-ضد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081546781.html
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العالم
العالم

إعلام: إجلاء جرحى أمريكيين من أوكرانيا

19:27 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
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بدأ مستشفى "البنتاغون" في ألمانيا، باستقبال المرتزقة الأمريكيين المصابين في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحف غربية.
وفقًا للمقال: "بدأ الجيش (الأمريكي) بهدوء في علاج الأمريكيين الجرحى والجنود الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".
وكما لاحظ الصحفيون، ذهب مئات الأمريكيين، بما في ذلك قدامى المحاربين، للقتال في أوكرانيا.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اللقطات الأولى لاستخدام القنبلة الانزلاقية "فاب-1500" ضد القوات الأوكرانية.. فيديو
17:43 GMT
وأضاف المقال: "تم إطلاق النار على عدد غير معروف منهم، أو إصابتهم بالمدفعية، أو نسفهم بالألغام أو إصابتهم بأي شكل آخر في المعركة. والآن تدخل البنتاغون ليقدم لبعضهم المساعدة نفسها التي يقدمها للأفراد العسكريين الأمريكيين في الخدمة الفعلية".
وكانت قد أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، كما قدمت لهم إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
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