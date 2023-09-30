https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-إجلاء-جرحى-أمريكيين-من-أوكرانيا-1081547895.html
إعلام: إجلاء جرحى أمريكيين من أوكرانيا
إعلام: إجلاء جرحى أمريكيين من أوكرانيا
بدأ مستشفى "البنتاغون" في ألمانيا، باستقبال المرتزقة الأمريكيين المصابين في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحف غربية. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T19:27+0000
2023-09-30T19:27+0000
2023-09-30T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081423584_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_d878ebe5ce1b3461466124f69d8eabf0.jpg
وفقًا للمقال: "بدأ الجيش (الأمريكي) بهدوء في علاج الأمريكيين الجرحى والجنود الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".وكما لاحظ الصحفيون، ذهب مئات الأمريكيين، بما في ذلك قدامى المحاربين، للقتال في أوكرانيا.وأضاف المقال: "تم إطلاق النار على عدد غير معروف منهم، أو إصابتهم بالمدفعية، أو نسفهم بالألغام أو إصابتهم بأي شكل آخر في المعركة. والآن تدخل البنتاغون ليقدم لبعضهم المساعدة نفسها التي يقدمها للأفراد العسكريين الأمريكيين في الخدمة الفعلية".وكانت قد أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، كما قدمت لهم إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230930/اللقطات-الأولى-لاستخدام-القنبلة-الانزلاقية-فاب-1500-ضد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081546781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081423584_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_0c436d4d16469a415929554af45540e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: إجلاء جرحى أمريكيين من أوكرانيا
تابعنا عبر
بدأ مستشفى "البنتاغون" في ألمانيا، باستقبال المرتزقة الأمريكيين المصابين في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحف غربية.
وفقًا للمقال: "بدأ الجيش (الأمريكي) بهدوء في علاج الأمريكيين الجرحى والجنود الآخرين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".
وكما لاحظ الصحفيون، ذهب مئات الأمريكيين، بما في ذلك قدامى المحاربين، للقتال في أوكرانيا.
وأضاف المقال: "تم إطلاق النار على عدد غير معروف منهم، أو إصابتهم بالمدفعية، أو نسفهم بالألغام أو إصابتهم بأي شكل آخر في المعركة. والآن تدخل البنتاغون ليقدم لبعضهم المساعدة نفسها التي يقدمها للأفراد العسكريين الأمريكيين في الخدمة الفعلية".
وكانت قد أفادت ناتاليا نومينكو، رئيسة دائرة الهجرة في أوكرانيا، في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية قامت بتبسيط شروط الإقامة للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، كما قدمت لهم إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الأوكرانية.