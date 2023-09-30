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https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-الصين-تخفض-مبيعات-الطائرات-المسيرة-إلى-أوكرانيا-1081549511.html
إعلام: الصين تخفض مبيعات الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا
إعلام: الصين تخفض مبيعات الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشركات الصينية خفضت مبيعات الطائرات المسيرة ومكوناتها إلى أوكرانيا. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T20:23+0000
2023-09-30T20:23+0000
العالم
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وأوضحت أن بكين فرضت ضوابط التصدير على عدد من المعدات ذات الصلة بالطائرات المسيرة، وكذلك بعض الطائرات المسيرة، بدءًا من 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.وقالت، نقلًا عن البيانات التجارية والمقابلات مع الشركات الأوكرانية المصنعة للطائرات المسيرة: "في الأشهر الأخيرة، خفضت الشركات الصينية مبيعات الطائرات المسيرة ومكوناتها للأوكرانيين. واضطر بعض الأوكرانيين إلى التوسل والاقتراض وتهريب ما يحتاجون إليه للتعويض عن الأجهزة التي أسقطت في الجو".وأشارت إلى أن ضوابط التصدير الصينية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد الأوكرانية قبل فصل الشتاء.في يونيو/ حزيران الماضي، قال نائب وزير الصناعة الاستراتيجية الأوكراني، سيرغي بوف، إن كييف تتفاوض مع مصنعي الأسلحة الغربيين حول إنشاء إنتاج أسلحة في أوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيرة، ويمكن أن توقع عقودًا في الأشهر المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230930/مجلس-النواب-الأمريكي-يقدم-مشروعا-لتمويل-السلطات-دون-مساعدة-كييف-1081548547.html
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إعلام: الصين تخفض مبيعات الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا

20:23 GMT 30.09.2023
© Fotolia / Fflyطائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Fotolia / Ffly
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشركات الصينية خفضت مبيعات الطائرات المسيرة ومكوناتها إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن بكين فرضت ضوابط التصدير على عدد من المعدات ذات الصلة بالطائرات المسيرة، وكذلك بعض الطائرات المسيرة، بدءًا من 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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وقالت، نقلًا عن البيانات التجارية والمقابلات مع الشركات الأوكرانية المصنعة للطائرات المسيرة: "في الأشهر الأخيرة، خفضت الشركات الصينية مبيعات الطائرات المسيرة ومكوناتها للأوكرانيين. واضطر بعض الأوكرانيين إلى التوسل والاقتراض وتهريب ما يحتاجون إليه للتعويض عن الأجهزة التي أسقطت في الجو".
وأشارت إلى أن ضوابط التصدير الصينية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد الأوكرانية قبل فصل الشتاء.
في يونيو/ حزيران الماضي، قال نائب وزير الصناعة الاستراتيجية الأوكراني، سيرغي بوف، إن كييف تتفاوض مع مصنعي الأسلحة الغربيين حول إنشاء إنتاج أسلحة في أوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيرة، ويمكن أن توقع عقودًا في الأشهر المقبلة.
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