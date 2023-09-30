https://sputnikarabic.ae/20230930/مجلس-النواب-الأمريكي-يقدم-مشروعا-لتمويل-السلطات-دون-مساعدة-كييف-1081548547.html

مجلس النواب الأمريكي يقدم مشروعا لتمويل السلطات دون مساعدة كييف

مجلس النواب الأمريكي يقدم مشروعا لتمويل السلطات دون مساعدة كييف

صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون مقترح من نواب جمهوريين لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يومًا لتجنب إغلاقها، حيث لا يشمل المقترح... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T19:46+0000

2023-09-30T19:46+0000

2023-09-30T19:46+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويوضح أن المبادرة حظيت بتأييد 335 عضوًا في "الكونغرس"، وعارضها 91 عضوًا، وبذلك حصل المشروع على ثلثي الأصوات اللازمة لإقراره. الآن لدى حكومة الولايات المتحدة فرصة لتجنب الإغلاق الوشيك، والذي في غياب الإجماع في الكونغرس، سيبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. ويجب أيضًا أن يوافق مجلس الشيوخ على هذه المبادرة. إذا حدث ذلك، فسيتم إرسال المشروع للتوقيع عليه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يجب أن يوافق عليه رسميًا قبل الساعة 00:00 يوم الأحد (07:00 بتوقيت موسكو).وكان قد قال توم كول، عضو الكونغرس عن ولاية أوكلاهوما، في وقت سابق، إن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم مشروع قانون خاص به لتمديد التمويل الحكومي مؤقتًا لمدة 45 يومًا، دون تضمين الدعم لأوكرانيا. ووفقا له، من بين أمور أخرى، تتضمن المبادرة المساعدة للإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة. وأضاف أن الوثيقة لا تتحدث عن تمويل أوكرانيا. وكما أكد كول، فإن التصويت يمكن أن يتم في المستقبل القريب.

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