https://sputnikarabic.ae/20230930/بوتين-يهنئ-شي-جين-بينغ-بمناسبة-الذكرى-الـ74-لتأسيس-جمهورية-الصين-الشعبية---عاجل-1081549996.html
بوتين يهنئ شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - عاجل
بوتين يهنئ شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - عاجل
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. مشيرا إلى أن الصين تحت قيادته تتحرك بثقة على... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T21:26+0000
2023-09-30T21:26+0000
2023-09-30T21:28+0000
فلاديمير بوتين
شي جين بينغ
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وقال الرئيس الروسي في برقية نشرها الكرملين على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أقدم لكم أحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. فتحت قيادتكم، تتحرك الصين بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية".وشدد بوتين على أنه "واثق من أن المفاوضات المقبلة بين قادة البلدين خلال المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد" ستسهم في زيادة توسيع النطاق الكامل للعلاقات الروسية الصينية البناءة، لصالح شعبينا الصديقين، وأيضا ستسهم في ضمان الأمن والاستقرار في القارة الأوراسية وفي جميع أنحاء العالم"بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي عن تمنياته الصادقة للرئيس الصيني بموفور الصحة والرخاء وكل النجاح، ولمواطني جمهورية الصين الشعبية السعادة والازدهار.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, شي جين بينغ, روسيا, الصين
فلاديمير بوتين, شي جين بينغ, روسيا, الصين
بوتين يهنئ شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - عاجل
21:26 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 21:28 GMT 30.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. مشيرا إلى أن الصين تحت قيادته تتحرك بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.
وقال الرئيس الروسي في برقية نشرها الكرملين على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أقدم لكم أحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. فتحت قيادتكم، تتحرك الصين بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية".
وأضاف الرئيس الروسي، أن العلاقات بين روسيا والصين ذات طبيعة شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي. وتتعاون موسكو وبكين بشكل مثمر في جميع المجالات وتنسقان الجهود بشكل فعال في الشؤون الدولية.
وشدد بوتين على أنه "واثق من أن المفاوضات المقبلة بين قادة البلدين خلال المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد" ستسهم في زيادة توسيع النطاق الكامل للعلاقات الروسية الصينية البناءة، لصالح شعبينا الصديقين، وأيضا ستسهم في ضمان الأمن والاستقرار في القارة الأوراسية وفي جميع أنحاء العالم"
بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي عن تمنياته الصادقة للرئيس الصيني بموفور الصحة والرخاء وكل النجاح، ولمواطني جمهورية الصين الشعبية السعادة والازدهار.