https://sputnikarabic.ae/20230930/ترامب-يقلد-بايدن-ساخرا-من-عدم-قدرته-على-النزول-من-السلالم-فيديو--1081524215.html

ترامب يقلد بايدن ساخرا من عدم قدرته على النزول من السلالم... فيديو

ترامب يقلد بايدن ساخرا من عدم قدرته على النزول من السلالم... فيديو

قلّد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، ما أثار تصفيقًا حارًا من الحضور. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

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ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب أما التجمع: "هذا الرجل (بايدن) لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، لم أر مسرحا غبيا قط، ولكن إذا ذهبت لليسار، ستجد درجًا، وإذا ذهبت لليمين، ستجد درجًا. أما هذا الرجل: "أين أنا؟ أين أنا، اللعنة؟"، لا، إنه فظيع"، ما أثار ضحكات وتصفيق حار من الحضور.يشار إلى أن جو بايدن، الذي أكمل 81 عامًا هذا العام، أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث العمر. وفي الآونة الأخيرة، تعثر أو سقط بايدن أكثر من مرة، وكان في بعض الأحيان لا يعرف طريقه إلى المسرح.

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ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم