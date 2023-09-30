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https://sputnikarabic.ae/20230930/تونس-تمدد-نظام-الحصص-لمياه-الشرب-وتمنع-استعمالها-في-الزراعة-مع-استمرار-الجفاف-1081543846.html
تونس تمدد نظام الحصص لمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة مع استمرار الجفاف
تونس تمدد نظام الحصص لمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة مع استمرار الجفاف
قررت تونس، اليوم السبت، تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب، ووقف استخدامها ‏للأغراض الزراعية حتى إشعار آخر، وذلك مع استمرار موجة الجفاف التي تعاني... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T14:26+0000
2023-09-30T14:26+0000
تونس
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وجاء في بيان من وزارة الفلاحة التونسية، أنه يحظر استخدام مياه الشرب كذلك في ري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وغسيل السيارات، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.لم يتم تسجيل كميات كبيرة من الأمطار في تونس، في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ما عدا كميات ضعيفة في منطقة الشمال الغربي (0.4 ملليمتر تحديدا)، مما انعكس بشكل واضح على مخزون السدود في البلاد، وفقا لآخر أرقام الإدارة العامة للموارد المائية في وزارة الفلاحة التونسية.كما أشارت أرقام الوزارة إلى أن الإيرادات الإجمالية لسدود تونس بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، بلغت حوالي 4.3 مليون متر مكعب، مما يعني تراجعا مهما بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال معدل الفترة (38.7 مليون متر مكعب)، والإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، البالغة 13.7 مليون متر مكعب.يشار إلى أن تونس تقطع المياه في المساء، وتحظر استخدامها في الزراعة، منذ شهر مارس/ آذار الماضي وحتى اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر.وتشهد تونس مواسم جفاف متعاقبة أثرت على محصولها من الحبوب.وبحسب المسؤول بوزارة الفلاحة، حمادي الحبيب، فقد سجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ 4 سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار منذ سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023.
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم

تونس تمدد نظام الحصص لمياه الشرب وتمنع استعمالها في الزراعة مع استمرار الجفاف

14:26 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDسد سيدي سالم الخالي في منطقة تستور شمال تونس، في ولاية باجة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
سد سيدي سالم الخالي في منطقة تستور شمال تونس، في ولاية باجة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
سد سيدي سالم الخالي في منطقة تستور شمال تونس، في ولاية باجة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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قررت تونس، اليوم السبت، تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب، ووقف استخدامها ‏للأغراض الزراعية حتى إشعار آخر، وذلك مع استمرار موجة الجفاف التي تعاني منها البلاد.‏
وجاء في بيان من وزارة الفلاحة التونسية، أنه يحظر استخدام مياه الشرب كذلك في ري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وغسيل السيارات، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
لم يتم تسجيل كميات كبيرة من الأمطار في تونس، في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ما عدا كميات ضعيفة في منطقة الشمال الغربي (0.4 ملليمتر تحديدا)، مما انعكس بشكل واضح على مخزون السدود في البلاد، وفقا لآخر أرقام الإدارة العامة للموارد المائية في وزارة الفلاحة التونسية.
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كما أشارت أرقام الوزارة إلى أن الإيرادات الإجمالية لسدود تونس بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، بلغت حوالي 4.3 مليون متر مكعب، مما يعني تراجعا مهما بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال معدل الفترة (38.7 مليون متر مكعب)، والإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، البالغة 13.7 مليون متر مكعب.
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يشار إلى أن تونس تقطع المياه في المساء، وتحظر استخدامها في الزراعة، منذ شهر مارس/ آذار الماضي وحتى اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر.
وتشهد تونس مواسم جفاف متعاقبة أثرت على محصولها من الحبوب.
وبحسب المسؤول بوزارة الفلاحة، حمادي الحبيب، فقد سجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ 4 سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار منذ سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023.
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