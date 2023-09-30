حشرة تغزو باريس وتدفع السلطات المحلية للتحرك
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالشرطة الفرنسية أمام برج إيفل
الشرطة الفرنسية أمام برج إيفل
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تعرضت العاصمة الفرنسية باريس لغزو من حشرات بق الفراش الماصة للدماء، التي تم رصدها في محطات المترو وفي مطار شارل ديغول.
وقام مسافرون غاضبون من الحشرة، بنشر مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أول تحرك للسلطات الفرنسية إزاء غزو الحشرة، قال وزير النقل، كليمنت بون، إنه سيجتمع مع ممثلين عن شركات النقل العام الأسبوع المقبل "لإبلاغهم بالإجراءات المضادة وكيفية بذل المزيد من الجهد لحماية المسافرين".
وقال على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أمس الجمعة، إن الهدف هو "الطمأنينة والحماية".
#punaisesdelit | Je réunirai la semaine prochaine les opérateurs de transport, pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. Pour rassurer et protéger.— Clement Beaune (@CBeaune) September 29, 2023
كما حث مجلس مدينة باريس، يوم الخميس الماضي، حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على المساعدة في مكافحة تفشي المرض، بما في ذلك من خلال إنشاء فرقة عمل مخصصة.
فيما أوصت وكالة الصحة الوطنية الفرنسية الأشخاص بفحص أسرتهم في الفنادق عند السفر وتوخي الحذر بشأن جلب الأثاث المستعمل أو المراتب المستعملة إلى منازلهم.
وأكدت السلطات الفرنسية أن مستويات النظافة لا علاقة لها بظهور الحشرات، التي يمكن أن يصل طولها إلى نحو 7 ملليمتر.
1 أغسطس, 13:12 GMT
وكان بق الفراش اختفى إلى حد كبير من الحياة اليومية بحلول خمسينيات القرن الماضي، لكنه عاود الظهور من جديد في العقود الأخيرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى الكثافة السكانية العالية وزيادة النقل الجماعي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
Paris is struggling with a major bedbug infestation ahead of hosting the 2024 Olympic Games, with residents sharing photos of bedbugs from trains and movie theaters pic.twitter.com/Gu1C8SNdkF— NOVO Gazette (@novogazette) September 29, 2023
🚊🇫🇷 FLASH - Les syndicats de la RATP lancent une "alarme sociale commune" suite au signalement (par un conducteur) de #punaisesdelit en cabine sur le RER B. Des voyageurs du RER C ont également signalé et filmé ces nuisibles dernièrement ⤵️. (communiqué/témoins) #Paris pic.twitter.com/kON3CcYcax— Mediavenir (@Mediavenir) September 29, 2023
ويُعتقد أن عُشر الأسر الفرنسية عانت من مشكلة بق الفراش خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يتطلب عادة عملية لمكافحة الآفات تكلف عدة مئات من الدولارات، والتي غالبا ما تحتاج إلى تكرار.
وحصل بق الفراش على اسمه من عادة التعشيش في مراتب السرير، على الرغم من أنه يمكنه أيضا الاختباء في الملابس والأمتعة، وتخرج الحشرات ليلا للتغذي على دم الإنسان.
وتترك لدغات بق الفراش مناطق حمراء أو بثور أو طفح جلدي كبير على الجلد، ويمكن أن تسبب حكة شديدة أو تفاعلات حساسية، كما أنها تسبب في كثير من الأحيان ضائقة نفسية ومشاكل في النوم والقلق والاكتئاب.