https://sputnikarabic.ae/20240112/كيفية-التخلص-من-حشرة-البق-1084908662.html

كيفية التخلص من حشرة البق

كيفية التخلص من حشرة البق

تعتبر حشرة البق من الحشرات الخطيرة والمزعجة والتي يجب التخلص منها بسرعة نظرا لخطرها على صحة الإنسان، فما هي حشرة البق وكيف نتخلص منها. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T09:24+0000

2024-01-12T09:24+0000

2024-01-12T09:24+0000

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سنتحدث في هذا المقال عن حشرة البق وأسباب ظهورها وخطورتها، بالإضافة لكيفية الوقاية منها وطرق القضاء عليها.حشرة البقيتغذى البق بشكل رئيسي على دم الإنسان، ونادرًا ما يتغذى على دماء الطيور والحيوانات.يمكن لبق الفراش البقاء على قيد الحياة حتى عند درجة حرارة 17 درجة مئوية تحت الصفر، وعندما يكون هناك نقص في الدم، يمكنه السفر لمسافات طويلة.تنام الحشرات أثناء النهار وتنشط فقط في الليل، لذلك من الصعب جدًا اكتشاف بق الفراش على الفور، عادة ما تزحف الطفيليات من مخابئها من الساعة 02:00 ليلا إلى الساعة 07:00 صباحا.وفقًا لعلماء الأوبئة، فإن بق الفراش ليس لديه موسم ذروة، فيمكنه أن يتغذى ويتكاثر طوال العام، من نهاية أبريل/ نيسان إلى بداية نوفمبرم تشرين الثاني، ويكون البق عدوانيا بشكل خاص.الشكلتتكون الحشرة من رأس بعينين وخرطوم وقرون استشعار ومن صدر متصل بثلاث أزواج من الأرجل، بالإضافة لبطن يحتوي على جهاز تناسلي وهضمي وغدد وفتحات تنفسية.حجمهاهي عبارة عن حشرات صغيرة يتراوح طولها من 3 إلى 8 ملليمترات.يصل طول البالغ منها إلى 8 ملم عند إطعامه جيدًا، إذا لم تأكل لفترة طويلة يكون حجمها وحالي 4-5 ملم، ويبلغ حجم البيضة واليرقة بعد الفقس مباشرة نحو 1 ملم.ويعتقد أن بق الفراش ظهر لأول مرة في الشرق الأوسط، تم العثور على أول ذكر لهم، في المصادر اليونانية القديمة، نحو 400 سنة قبل الميلاد، وكتب الفلاسفة والعلماء المشهورون كأرسطو عن هذه الحشرات.أين تعيشتعيش غالبًا في أثاث غرف النوم والأدراج أسفل الأسرة والشقوق أسفل الألواح والفراش.كم من الوقت تعيش؟عمر البق هو 12-15 شهرا. من دون طعام، يمكن للبالغين منها أن تعيش ما يصل إلى 106 يومًا، ويمكن لليرقات أن تعيش ما يصل إلى 143 يومًا (وفقًا لدراسة أجراها عالم الحشرات أندريا إم بولانكو، من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا).لون البيضيبلغ حجم البيض نحو 1 مم، وهو أبيض اللون ويشبه حبات الأرز.أسباب ظهور البق في المنازلبق الفراش عبارة عن طفيليات منزلية تستقر في كثير من الأحيان في المنازل والشقق، وعدم نظافة المالك ليس هو السبب الأساسي.بالنسبة لبق الفراش، لا يهم ما إذا كان العقار جديدًا أم قديمًا، سواء تم إجراء تجديدات أم لا، السبب الرئيسي لظهورها المفاجئ هو الوصول إلى مصدر غذائي جديد وشخص جديد.يتم تسهيل التكاثر النشط لهذه الطفيليات غير السارة من خلال عدة عوامل، كدرجة حرارة الغرفة 25-30 درجة، والإقامة الدائمة للأشخاص.يكمن الخطر الرئيسي للإصابة بالبق عند زيارة الأماكن التي تشهد هجرة عالية من الناس، يمكن أن تكون الفنادق والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة.يعد شراء الأثاث المستعمل سببًا شائعًا أيضًا لغزو بق الفراش في الشقة، عند الشراء، تحتاج إلى التحقق من الأثاث لوجود الحشرات، لأنه ليس هناك ما يضمن أنه لم يقف في غرفة موبوءة.السبب الثالث هو أن الجيران لديهم بق الفراش. نحن جميعًا نعيش بشكل أساسي في منازل مجمعة، والشقق متصلة بواسطة نظام تهوية وإمدادات المياه، ولهذا السبب تهاجر الحشرات بهدوء من شقة إلى أخرى.التغذيةمن أجل وجود جو ملائم، تحتاج الحشرة إلى التغذية مرة واحدة فقط كل خمسة أيام. يجد بق الفراش ضحاياه عن طريق الرائحة، فحاسة الشم لديه أفضل بكثير من بصره. أثناء التغذية، تبحث الحشرة عن المناطق المفتوحة من الجسم، وتخترق الجلد بخرطومها وتحقن داخله اللعاب الذي له تأثير مسكن، ثم يجد الطفيل وعاءً دمويًا ويمتص الدم منه لدقائق عدة، وفي عشر دقائق يشرب الشخص البالغ نحو سبعة ملليلترات - ويتضاعف حجم جسم الحشرة، ويتحول لونها من شفاف إلى قرمزي أو أسود تقريبًا.علامات ظهور البقنظرًا لأن العديد من الحشرات تعيش في مكان قريب، فإنها تشكل نوعًا من "الأعشاش"، التي يمكن العثور فيها على براثن ويرقات صغيرة وبالغين.لفهم ما إذا كان هناك بق في المنزل، يمكنك التحقق من الأماكن الأكثر ملاءمة لهم للعيش، في الزوايا والمفاصل بين الجدران، على الجانب السفلي وفي تنجيد الأثاث، طيات التنجيد والمراتب.علامة أخرى على وجود الحشرات في الشقة هي بقع الدم الصغيرة على أغطية السرير أو البراز على شكل نقاط سوداء، بالإضافة إلى ذلك، تترك الطفيليات وراءها أغشية كيراتينية أثناء عملية طرح الريش.يمكنك أيضًا وضع سريرك وتشغيل الضوء عندما يحل الظلام، ببساطة لن يكون لدى الحشرات الوقت للهرب.ما مدى خطورة البق على البشر؟اللدغات:الخطر الأول على جسم الإنسان هو لدغات بق الفراش، بالإضافة إلى الحكة والانزعاج، ويمكن أن تحدث حساسية شديدة تضر بجهاز المناعة.تحمل الحشرات الماصة للدم عدوى خطيرة ، كحمى "كيو" و"التولاريميا" ومرض "شاغاس" و في بعض الأحيان يمكن لبق الفراش أن ينقل ميكانيكيًا أمراضًا أخرى لا تقل خطورة، مثل الطاعون أو الجمرة الخبيثة. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتخصصين في الأمراض المعدية أن مسببات الأمراض الموجودة على جسم الطفيليات لا تتكيف مع التطور والتكاثر.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر لدغات بق الفراش على الحالة النفسية للشخص و قد يظهر التهيج والتوتر والعصاب.الحساسيةبعد الاتصال الجسدي بالحشرات، تبقى بقع حمراء على الجلد، وتنتفخ أماكن اللدغة، كل هذا مصحوب بحكة شديدة. تعتبر المادة المسببة للحساسية، التي تدخل مجرى الدم بعد ملامسة الحشرات المنزلية، أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية، حيث تشتد الأعراض ويمكن أن تؤدي إلى وذمة وعائية وصعوبة في التنفس، وقد تتطور صدمة الحساسية التي تهدد الحياة.ومن أعراض التحسس، حكة لا تطاق، بالإضافة لظهور بقعة أكبر من 1 ميليمتر.كيفية التخلص من البقيمكنك التخلص من بق الفراش بمساعدة مطهر خاص أو بنفسك.التطهيريظل التطهير المهني الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الطفيليات الماصة للدم، وتستخدم المنظمات المتخصصة في إبادة بق الفراش مستحضرات احترافية غير متوفرة تجاريًا، ويعتمد نوع الإجراء على درجة الإصابة بالغرفة، إما عن طريق التجميد أو المعالجة بدرجات حرارة عالية ضارة بالحشرات، أو استخدام المبيدات الحشرية.يستغرق عمل المتخصصين من ساعتين إلى خمس ساعات. لا ينصح بالبقاء في الغرفة أثناء التطهير ولمدة ثماني ساعات بعده.قبل وصول المتخصصين، من الضروري إعداد الشقة لعملية التطهير، بإجراء التنظيف الرطب، وغسل أغطية السرير والملابس في درجات حرارة عالية، ونقل الأثاث والأجهزة بعيدا عن الجدران، وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية.درجة الحرارة الساخنة والباردةلا يتحمل بق الفراش وبيضه درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة للغاية، لذلك فإن طرق التدمير الفعالة هي التجميد ومعالجة الغرفة بدرجة حرارة عالية.قبل التجميد، من الضروري تأمين إمدادات المياه حتى لا تنفجر الأنابيب وتغمر المياه الشقة و تتضمن العملية:تهوية الغرفة في الشتاء (عند درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية تحت الصفر).تعريض المراتب والبطانيات والوسائد وأغطية السرير للبرد.العملية العكسية تستخدم الهواء الساخن لقتل بق الفراش.معالجة الأسطح الصلبة بالبخار والأشياء المعدنية بموقد الكحول.غسل الملابس في درجات حرارة عالية (أكثر من 60 درجة مئوية).مواد كيميائيةالمواد الكيميائية هي الأكثر فعالية، هناك العديد من الوسائل المثبتة التي تساعد في إزالة هذه الحشرات.يعد "هيكتور" أحد أشهر العلاجات ضد الطفيليات الماصة للدم. يمكن العثور على الدواء في المتاجر المنزلية في شكل مسحوق، فهو يجفف بق الفراش ويجفف جسمه بالكامل. "هيكتور" آمن للاستخدام في المنزل، إلا أن النتيجة لا تظهر إلا بعد أسبوع، لكن التأثير يستمر لفترة طويلة."الكربوفوس" هو سائل مركز يشل الحشرات، ميزته الرئيسية هي التدمير السريع والناجح لكل من البالغين والبيض واليرقات. قبل استخدام "كربوفوس"، يجب عليك قراءة التعليمات بعناية، إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، فإن الدواء يمكن أن يضر الأطفال والحيوانات الأليفة.يعد "ديكلوروفوس" من أشهر البخاخات التي تحتوي على مواد فعالة (مجموعة من البيرثرويدات) لتدمير البالغين واليرقات من الحشرة. ومع ذلك، فإن الدواء غير ضار لبيض الحشرات المنزلية."بالاتش" مادة كيميائية سائلة يمكن أن تساعد أيضًا في مكافحة الطفيليات، زجاجة واحدة ممزوجة بـ 0.5 لتر من الماء تكفي لعلاج المناطق التي تسكنها الحشرات الماصة للدماء."كومبات" هو رذاذ خاص بسعر منخفض نسبيًا، علاوة على ذلك، فهو يأتي كاملًا مع ملحقات لمعالجة الأماكن التي يصعب الوصول إليها.العلاجات الشعبيةإذا لم يتمكن البق من الانتشار في جميع أنحاء الشقة، فيمكنك تجربة استخدام الطرق التقليدية، لكنها غالبًا ما تصد الحشرات فقط ولا تحل المشكلة تمامًا.كيفية التخلص من البق في الأريكةالطريقة الأبسط وغير الفعالة للتخلص من بق الفراش هي طريقة ميكانيكية. يجب وضع الطفيليات في زجاجة ثم حرقها. ينبغي أن يكون مفهوما أنه من الصعب جمع كل الآفات مرة واحدة، وأنها تتكاثر بسرعة. تعتبر طريقة التحكم هذه مناسبة في حالة رؤية شخصين أو ثلاثة أفراد فقط في المنزل.بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طرد بق الفراش باستخدام المكنسة الكهربائية القوية. للقيام بذلك، تحتاج إلى كيس غبار يمكن التخلص منه، والذي من الأفضل حرقه في نهاية الإجراء لمنع عودة الحشرات.كيفية الوقاية من بق الفراشيمكن أن يستقر البق في أي شقة. ومع ذلك، سيساعد ما يلي في تقليل احتمالية إصابة الغرفة بالحشرات الماصة للدم:توصيات الخبراءقبل البدء في إجراءات إبادة الحشرات الضارة في المنزل، يجب عليك دراسة توصيات ونصائح الخبراء:يستخدم المحترفون، نظرًا لقدرة بق الفراش العالية على التكيف، مجموعات حديثة من المنتجات، بما في ذلك "الأونيكاتينويدا".

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