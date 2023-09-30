https://sputnikarabic.ae/20230930/رئيس-البرلمان-الإيراني-يتحدث-عن-خطوة-جادة-في-عودة-العلاقات-مع-مصر-1081527898.html

رئيس البرلمان الإيراني يتحدث عن "خطوة جادة" في عودة العلاقات مع مصر

رئيس البرلمان الإيراني يتحدث عن "خطوة جادة" في عودة العلاقات مع مصر

وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، مصر بـ"البلد المهم"، مشيرا إلى أن لقاءه برئيس البرلمان المصري من النجاحات التي حققها خلال زيارته للمشاركة في... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T06:59+0000

2023-09-30T06:59+0000

2023-09-30T06:59+0000

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وقال قاليباف، في تصريحات نقلها موقع "إيران بالعربي"، إن "هناك قواسم مشتركة عديدة بين مصر وإيران"، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان المصري وجّه له دعوة رسمية لزيارة مصر.واعتبر هذه الدعوة خطوة جادة للتواصل والارتباط وعودة العلاقات مع القاهرة، مضيفا أنه "سيكون لهذه العلاقة نتائج اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية مهمة على البلدين وعلى العالم الإسلامي".والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نظيره المصري سامح سكري، في نيويورك، يوم الأسبوع الماضي، على هامش حضورهما الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78.وتعقيبا على اللقاء، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الطرفين ناقشا بإيجابية مثمرة وبشكل تفصيلي القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدين أنه "بالنظر إلى السجلات الحضارية والتاريخية والمشتركات الثقافية بين البلدين، وبما يتماشى مع المصالح المشتركة، فإنه من الضروري تمهيد الطريق والخطوات لتحقيق ذلك من خلال مواصلة الحوار بين سلطات البلدين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد البيان على أن "تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين لن يخدم مصالح البلدين فحسب، بل ستكون له آثار إقليمية إيجابية أيضا".من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، أكدت فيه أن "اللقاء تناول قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، وبما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني، تأسيسًا على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، وفقا للبيان المصري، "تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها لمسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين"، معتبرا هذا اللقاء خطوة مهمة على مسار تطبيع العلاقات.بدوره، أكد الوزير سامح شكري، في هذا الإطار، على أن تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، استضافة شاه إيران، رضا شاه بهلوي، في مصر رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك الوقت، مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.

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