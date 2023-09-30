https://sputnikarabic.ae/20230930/شربوا-الفودكا-لبضعة-أيام-ثم-غادروا-أسير-أوكراني-يتحدث-عن-فرار-زملائه-من-الميدان-1081545768.html
شربوا الفودكا لبضعة أيام ثم غادروا.. أسير أوكراني يتحدث عن فرار زملائه من الميدان
شربوا الفودكا لبضعة أيام ثم غادروا.. أسير أوكراني يتحدث عن فرار زملائه من الميدان
قال رجل عسكري أوكراني تم أسره إن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فروا على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T16:00+0000
2023-09-30T16:00+0000
2023-09-30T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية أقل من المتوسط. هناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا. ويبقى الناس ويثقون بهم. كل شيء يحدث عكس ذلك تماما".ووفقا له، فإن أولئك الذين يقررون الفرار هم أولئك الذين خاضوا المعركة بالفعل وواجهوا الواقع القاسي.وأضاف: "لم يخبرونا بأي شيء. شربوا الفودكا لعدة أيام، ثم استداروا وحزموا أمتعتهم وغادروا. كان هناك ما يكفي منهم. أكثر من عشرة بالتأكيد. ربما نحو 50. غادر الكثير من الناس. استداروا وغادروا. ربما بسبب إدراكهم أن الإدارة تكذب، كل كلامهم غير صحيح. يعتقد الناس ويفهمون أن هذه مجرد مفرمة لحم. أنت ذاهب للموت وهذا كل شيء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شربوا الفودكا لبضعة أيام ثم غادروا.. أسير أوكراني يتحدث عن فرار زملائه من الميدان
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قال رجل عسكري أوكراني تم أسره إن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فروا على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة.
وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية أقل من المتوسط. هناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا. ويبقى الناس ويثقون بهم. كل شيء يحدث عكس ذلك تماما".
ووفقا له، فإن أولئك الذين يقررون الفرار هم أولئك الذين خاضوا المعركة بالفعل وواجهوا الواقع القاسي.
وأضاف: "لم يخبرونا بأي شيء. شربوا الفودكا لعدة أيام، ثم استداروا وحزموا أمتعتهم وغادروا. كان هناك ما يكفي منهم. أكثر من عشرة بالتأكيد. ربما نحو 50. غادر الكثير من الناس. استداروا وغادروا. ربما بسبب إدراكهم أن الإدارة تكذب، كل كلامهم غير صحيح. يعتقد الناس ويفهمون أن هذه مجرد مفرمة لحم. أنت ذاهب للموت وهذا كل شيء".