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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/شربوا-الفودكا-لبضعة-أيام-ثم-غادروا-أسير-أوكراني-يتحدث-عن-فرار-زملائه-من-الميدان-1081545768.html
شربوا الفودكا لبضعة أيام ثم غادروا.. أسير أوكراني يتحدث عن فرار زملائه من الميدان
شربوا الفودكا لبضعة أيام ثم غادروا.. أسير أوكراني يتحدث عن فرار زملائه من الميدان
قال رجل عسكري أوكراني تم أسره إن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فروا على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T16:00+0000
2023-09-30T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية أقل من المتوسط. هناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا. ويبقى الناس ويثقون بهم. كل شيء يحدث عكس ذلك تماما".ووفقا له، فإن أولئك الذين يقررون الفرار هم أولئك الذين خاضوا المعركة بالفعل وواجهوا الواقع القاسي.وأضاف: "لم يخبرونا بأي شيء. شربوا الفودكا لعدة أيام، ثم استداروا وحزموا أمتعتهم وغادروا. كان هناك ما يكفي منهم. أكثر من عشرة بالتأكيد. ربما نحو 50. غادر الكثير من الناس. استداروا وغادروا. ربما بسبب إدراكهم أن الإدارة تكذب، كل كلامهم غير صحيح. يعتقد الناس ويفهمون أن هذه مجرد مفرمة لحم. أنت ذاهب للموت وهذا كل شيء".
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رصد عسكري
رصد عسكري

شربوا الفودكا لبضعة أيام ثم غادروا.. أسير أوكراني يتحدث عن فرار زملائه من الميدان

16:00 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار من طراز "بوميرانغ" الهجومية في منطقة دفاع الجو الجوي الشمالي في اتجاه كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
طائرات بدون طيار من طراز بوميرانغ الهجومية في منطقة دفاع الجو الجوي الشمالي في اتجاه كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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قال رجل عسكري أوكراني تم أسره إن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فروا على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة.
وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية أقل من المتوسط. هناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا. ويبقى الناس ويثقون بهم. كل شيء يحدث عكس ذلك تماما".
ووفقا له، فإن أولئك الذين يقررون الفرار هم أولئك الذين خاضوا المعركة بالفعل وواجهوا الواقع القاسي.
وأضاف: "لم يخبرونا بأي شيء. شربوا الفودكا لعدة أيام، ثم استداروا وحزموا أمتعتهم وغادروا. كان هناك ما يكفي منهم. أكثر من عشرة بالتأكيد. ربما نحو 50. غادر الكثير من الناس. استداروا وغادروا. ربما بسبب إدراكهم أن الإدارة تكذب، كل كلامهم غير صحيح. يعتقد الناس ويفهمون أن هذه مجرد مفرمة لحم. أنت ذاهب للموت وهذا كل شيء".
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