https://sputnikarabic.ae/20230930/ليبيا-تحذيرات-من-سيول-جنوب-غربي-البلاد-خلال-اليومين-المقبلين-1081545625.html
ليبيا.. تحذيرات من سيول جنوب غربي البلاد خلال اليومين المقبلين
ليبيا.. تحذيرات من سيول جنوب غربي البلاد خلال اليومين المقبلين
حذر مركز أرصاد تابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، خلال اليومين المقبلين، بعد 20 يوما من فيضانات ضربت شرقي... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T15:58+0000
2023-09-30T15:58+0000
2023-09-30T15:58+0000
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جاء ذلك في بيان للمركز الوطني للأرصاد الجوية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.وقال البيان: "يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".وتوقع أن تسبب هذه الأمطار "وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر".وفي سياق متصل، حذر مركز طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.وتوقع المركز أن تشهد المنطقة "هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية".وحذر من أن الأمطار الغزيرة "قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة".وتأتي هذه التحذيرات على وقع مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/الحماية-المدنية-الجزائرية-تنهي-مهمتها-في-درنة-بانتشال-344-جثة-من-ضحايا-الإعصار-1081545266.html
https://sputnikarabic.ae/20230921/الرئيس-التونسي-يثير-جدلا-بتصريحاته-عن-إعصار-دانيال-وارتباطه-بالصهيونية-1081256141.html
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الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ليبيا.. تحذيرات من سيول جنوب غربي البلاد خلال اليومين المقبلين
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حذر مركز أرصاد تابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، خلال اليومين المقبلين، بعد 20 يوما من فيضانات ضربت شرقي البلاد أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.
جاء ذلك في بيان
للمركز الوطني للأرصاد الجوية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.
وقال البيان: "يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".
وتوقع أن تسبب هذه الأمطار "وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر".
وفي سياق متصل، حذر مركز طب الطوارئ والدعم - فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.
وتوقع المركز أن تشهد المنطقة "هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية".
وحذر من أن الأمطار الغزيرة "قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة".
وتأتي هذه التحذيرات على وقع مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة
وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.