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https://sputnikarabic.ae/20231001/آلاف-الإسرائيليين-ينظمون-مظاهرة-أخرى-ضد-الإصلاح-القضائي-في-تل-أبيب-1081550547.html
آلاف الإسرائيليين ينظمون مظاهرات كبيرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
آلاف الإسرائيليين ينظمون مظاهرات كبيرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، يوم السبت، في وسط تل أبيب ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للاحتجاج ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T00:39+0000
2023-10-01T00:39+0000
تل أبيب
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وجرت احتجاجات حاشدة على الرغم من الاحتفال بعيد العرش اليهودي، وهو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية.قبل وقت قصير من بدء المظاهرة في تل أبيب، تمكنت مجموعة صغيرة من المتظاهرين من إغلاق الطريق السريع المركزي في المدينة لفترة وجيزة، من خلال إقامة خيمة احتفالية على الطريق.ووفقا لتقديرات شركة (كرود سلوشن) الإسرائيلية، التي تدرس سلوك الحشود في المناسبات العامة، تجمع حوالي 85 ألف شخص في الاحتجاج الرئيسي في تل أبيب.على مدى الأسابيع الـ 39 الماضية، واجهت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجات غير مسبوقة ضد إصلاحها القضائي المثير للجدل.وفي بعض الأيام، قدر منظمو الاحتجاج أن ما يصل إلى 500 ألف شخص خرجوا إلى شوارع المدن الإسرائيلية. غالبًا ما تكون الاحتجاجات مصحوبة باشتباكات مع الشرطة واعتقالات وإغلاق الطرق السريعة وطرق النقل.
https://sputnikarabic.ae/20230929/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الانقسام-الداخلي-سينتقل-للجيش-ويصفه-بـالأمر-الخطير-1081505629.html
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تل أبيب, أخبار إسرائيل اليوم, مظاهرة, العالم
تل أبيب, أخبار إسرائيل اليوم, مظاهرة, العالم

آلاف الإسرائيليين ينظمون مظاهرات كبيرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب

00:39 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYمتظاهرون في حيفا ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية المثير للجدل، 18 مارس/ آذار 2023
متظاهرون في حيفا ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية المثير للجدل، 18 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، يوم السبت، في وسط تل أبيب ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للاحتجاج ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية.
وجرت احتجاجات حاشدة على الرغم من الاحتفال بعيد العرش اليهودي، وهو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية.
قبل وقت قصير من بدء المظاهرة في تل أبيب، تمكنت مجموعة صغيرة من المتظاهرين من إغلاق الطريق السريع المركزي في المدينة لفترة وجيزة، من خلال إقامة خيمة احتفالية على الطريق.
ووفقا لتقديرات شركة (كرود سلوشن) الإسرائيلية، التي تدرس سلوك الحشود في المناسبات العامة، تجمع حوالي 85 ألف شخص في الاحتجاج الرئيسي في تل أبيب.
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على مدى الأسابيع الـ 39 الماضية، واجهت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجات غير مسبوقة ضد إصلاحها القضائي المثير للجدل.
وفي بعض الأيام، قدر منظمو الاحتجاج أن ما يصل إلى 500 ألف شخص خرجوا إلى شوارع المدن الإسرائيلية. غالبًا ما تكون الاحتجاجات مصحوبة باشتباكات مع الشرطة واعتقالات وإغلاق الطرق السريعة وطرق النقل.
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