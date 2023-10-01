https://sputnikarabic.ae/20231001/أرمينيون-يعتدون-على-السفير-التركي-لدى-أمريكا-فيديو-1081558144.html
أرمينيون يعتدون على السفير التركي في أمريكا... فيديو
أرمينيون يعتدون على السفير التركي في أمريكا... فيديو
هاجم موطنون أرمينيون السفير التركي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتدوا عليه بالضرب، وذلك بسبب موقف بلاده المؤيد لأذربيجان في الصراع مع أرمينيا بشأن إقليم... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T09:17+0000
2023-10-01T09:17+0000
2023-10-01T09:18+0000
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وقع حادث الاعتداء خلال حضوره مؤتمرا في ولاية كاليفورنيا، الجمعة الماضية.وفي الفيديو مجموعة من الشباب تلاحق السفير التركي ووقاموا برشقه بالمياه، وتجمعوا حوله للاعتداء عليه وضربه، إلا أنه فر منهم بمساعدة مرافق معه.وتدخلت الشرطة الأمريكية لمنع تصعيد الأحداث واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة.من جانبها، أدانت الخارجية التركية الهجوم وأعربت عن قلقها من أن "لغة الكراهية التي تستهدف تركيا وأذربيجان، ومؤخرا الحكومة الأرمينية وعملية السلام في المنطقة، قد تحولت إلى أعمال عنف".كما أكدت الخارجية بدء الإجراءات القانونية اللازمة ضد من شاركوا في الاعتداء.وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، قالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة روسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان, قره باغ, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان, قره باغ, الأخبار
أرمينيون يعتدون على السفير التركي في أمريكا... فيديو
09:17 GMT 01.10.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 01.10.2023) تابعنا عبر
هاجم موطنون أرمينيون السفير التركي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتدوا عليه بالضرب، وذلك بسبب موقف بلاده المؤيد لأذربيجان في الصراع مع أرمينيا بشأن إقليم قره باغ.
وقع حادث الاعتداء خلال حضوره مؤتمرا في ولاية كاليفورنيا، الجمعة الماضية.
وفي الفيديو مجموعة من الشباب تلاحق السفير التركي
ووقاموا برشقه بالمياه، وتجمعوا حوله للاعتداء عليه وضربه، إلا أنه فر منهم بمساعدة مرافق معه.
وتدخلت الشرطة الأمريكية لمنع تصعيد الأحداث واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة.
من جانبها، أدانت الخارجية التركية الهجوم وأعربت عن قلقها من أن "لغة الكراهية التي تستهدف تركيا وأذربيجان
، ومؤخرا الحكومة الأرمينية وعملية السلام في المنطقة، قد تحولت إلى أعمال عنف".
كما أكدت الخارجية بدء الإجراءات القانونية اللازمة ضد من شاركوا في الاعتداء.
وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية عسكرية في قره باغ
، قالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة روسية.