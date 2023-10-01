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انفجار قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة... فيديو
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انفجار قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة... فيديو
انفجار قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في منطقة كيزيلاي وسط أنقرة، بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T07:17+0000
2023-10-01T07:47+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وبحسب مراسل "سبوتنيك" الذي تواجد في المنطقة، فقد وقع الحادث في حوالي الساعة 9.30.ونوه مراسل "سبوتنيك" إلى أن الطرق في منطقة كيزيلاي مغلقة في الوقت الحالي، وتتابع أجهزة الشرطة والأمن أعمالها في موقع الحادثة.وتداولت وسائل إعلام مشاهد من مكان الحادثة تظهر حالة استنفار أمني في منطقة الوزارات والبرلمان.
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

انفجار قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة... فيديو

07:17 GMT 01.10.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 01.10.2023)
© Sputnikعناصر الشرطة تطوق المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية التركية في أنقرة
عناصر الشرطة تطوق المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية التركية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في منطقة كيزيلاي وسط أنقرة، بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" الذي تواجد في المنطقة، فقد وقع الحادث في حوالي الساعة 9.30.

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن ضباط الأمن الرئاسي قد وصولوا إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

وبدوره، أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من مبنى الوزارة في أنقرة، مبينا أن أحد الإرهابيين فجر نفسه، وأن الآخر قد تم تحييده، وأُصيب شرطيان اثنان.

ونوه مراسل "سبوتنيك" إلى أن الطرق في منطقة كيزيلاي مغلقة في الوقت الحالي، وتتابع أجهزة الشرطة والأمن أعمالها في موقع الحادثة.
وتداولت وسائل إعلام مشاهد من مكان الحادثة تظهر حالة استنفار أمني في منطقة الوزارات والبرلمان.
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