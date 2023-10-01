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الجيش اللبناني ينفذ رمايات بالذخيرة الحية
الجيش اللبناني ينفذ رمايات بالذخيرة الحية
أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، اليوم الأحد، أن وحدة من الجيش ستقوم يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، بتنفيذ... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T20:29+0000
2023-10-01T20:29+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن إدارة التوجيه التابعة لقيادة الجيش، أن هذه التمارين تتضمن إطلاق رمايات باستخدام الذخيرة الحية.وأضاف البيان أن وحدة من الجيش ستنفذ، بدءا من 2 أكتوبر 2023 وحتى 27 أكتوبر 2023، في الفترة من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً، تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، وسيتم خلال هذه التمارين إطلاق رمايات باستخدام الذخيرة الحية.واختتم البيان بأن وحدة من الجيش تنفذ منذ 25 سبتمبر/ أيلول 2023 وحتى 25 أكتوبر 2023، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، وخلال هذه التمارين يتم إطلاق رمايات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، أن دورية إسرائيلية أطلقت قنابل دخانية نحو دورية له في منطقة بسطرة جنوبي البلاد.وكشف الجيش اللبناني، في بيان له، أن "عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو، ووقع إطلاق النار أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب".وشهد جنوب لبنان هذه التوترات، بعد أيام من إلقاء قنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".في سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني، بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق".
https://sputnikarabic.ae/20231001/صحيفة-لبنانيون-يلقون-الحجارة-على-السياج-الحدودي-والجيش-الإسرائيلي-يرد-بقنابل-غاز-1081575040.html
https://sputnikarabic.ae/20230923/توتر-عند-الحدود-الجنوبية-وإلقاء-قنابل-دخانية-بين-الجيشين-اللبناني-والإسرائيلي-فيديو-1081313429.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الجيش اللبناني ينفذ رمايات بالذخيرة الحية

20:29 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidجنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023.
جنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، اليوم الأحد، أن وحدة من الجيش ستقوم يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، بتنفيذ تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - اللقلوق.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن إدارة التوجيه التابعة لقيادة الجيش، أن هذه التمارين تتضمن إطلاق رمايات باستخدام الذخيرة الحية.
وأضاف البيان أن وحدة من الجيش ستنفذ، بدءا من 2 أكتوبر 2023 وحتى 27 أكتوبر 2023، في الفترة من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً، تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، وسيتم خلال هذه التمارين إطلاق رمايات باستخدام الذخيرة الحية.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
صحيفة: لبنانيون يلقون الحجارة على السياج الحدودي والجيش الإسرائيلي يرد بقنابل غاز
16:24 GMT
واختتم البيان بأن وحدة من الجيش تنفذ منذ 25 سبتمبر/ أيلول 2023 وحتى 25 أكتوبر 2023، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، وخلال هذه التمارين يتم إطلاق رمايات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، أن دورية إسرائيلية أطلقت قنابل دخانية نحو دورية له في منطقة بسطرة جنوبي البلاد.
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
توتر عند الحدود الجنوبية وإلقاء قنابل دخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي... فيديو
23 سبتمبر, 10:25 GMT
وكشف الجيش اللبناني، في بيان له، أن "عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو، ووقع إطلاق النار أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب".
وشهد جنوب لبنان هذه التوترات، بعد أيام من إلقاء قنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".
في سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني، بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق".
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