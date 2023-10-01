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https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-33-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081579654.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 33 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 33 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T22:30+0000
2023-10-01T22:30+0000
القوات الأوكرانية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك أطلق العدو 15 قذيفة من عيار 155 ملم، وعلى محور غورلوفكا 17 قذيفة من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على ياسنوفاتايا".وأضاف البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك و إلينوفكا.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة امرأة من مواليد عام 1958 في قرية فيرخنيتوريتسكوي.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 18 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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أخبار جمهورية دونيتسك
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القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 33 مرة خلال اليوم الماضي

22:30 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 33 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 123 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك أطلق العدو 15 قذيفة من عيار 155 ملم، وعلى محور غورلوفكا 17 قذيفة من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على ياسنوفاتايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 123 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك و إلينوفكا.
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وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة امرأة من مواليد عام 1958 في قرية فيرخنيتوريتسكوي.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 18 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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