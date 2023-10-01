القوات الروسية توجه ضربة مؤلمة للواء 81 الأوكراني... فيديو
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
© Sputnik . Vitaliy Timkiv/
استهدفت نيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، اللواء 81 الأوكرني على اتجاه بيلوغوروفكا.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، المدفعية الروسية وهي توجه ضربات دقيقة على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المختبئين ضمن خنادق محصنة، وأردتهم بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق من اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو 25"، قرب منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت 37 طائرة دون طيار في مناطق عدة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.