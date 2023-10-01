عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مؤلمة-للواء-81-الأوكراني-فيديو-1081575982.html
القوات الروسية توجه ضربة مؤلمة للواء 81 الأوكراني... فيديو
القوات الروسية توجه ضربة مؤلمة للواء 81 الأوكراني... فيديو
استهدفت نيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، اللواء 81 الأوكرني على اتجاه بيلوغوروفكا. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T17:05+0000
2023-10-01T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fab2fe2279e9c26b95ceefe9bb9371f.jpg
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، المدفعية الروسية وهي توجه ضربات دقيقة على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المختبئين ضمن خنادق محصنة، وأردتهم بين قتيل وجريح.وفي وقت سابق من اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو 25"، قرب منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت 37 طائرة دون طيار في مناطق عدة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.شاهد أيضا: جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديوشاهد أيضا: صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديوشاهد أيضا: القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل تحتوي قطارا أوكرانيا مليئا بالمدرعات... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1f532a2a4a5c5396b7efc9791f2a01d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية توجه ضربة مؤلمة للواء 81 الأوكراني... فيديو

17:05 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
استهدفت نيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، اللواء 81 الأوكرني على اتجاه بيلوغوروفكا.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، المدفعية الروسية وهي توجه ضربات دقيقة على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المختبئين ضمن خنادق محصنة، وأردتهم بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق من اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو 25"، قرب منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت 37 طائرة دون طيار في مناطق عدة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
شاهد أيضا: جثث متناثرة ومدرعات متفحمة... مشاهد جوية تكشف خسائر أوكرانية كارثية.. فيديو
شاهد أيضا: صاروخ روسي يحول تجمعا للواء 72 الأوكراني إلى رماد... فيديو
شاهد أيضا: القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل تحتوي قطارا أوكرانيا مليئا بالمدرعات... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала