https://sputnikarabic.ae/20231001/بايدن-نتوقع-من-الكونغرس-مشروع-قانون-منفصل-لمساعدة-أوكرانيا-1081578571.html
بايدن: نتوقع من الكونغرس مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا
بايدن: نتوقع من الكونغرس مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت، كما يتوقع من الكونغرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مد كييف... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقال بايدن، على خلفية إقرار الميزانية المؤقتة لعمل الحكومة الفيدرالية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه ينتظر بشكل عاجل من الكونغرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا.وشدد بايدن على أن أمريكا لم يتبقَ لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنًا عن "شعور بالإلحاح الشديد".وتابع: "أريد أن أؤكد لحلفاء أمريكا والشعب الأمريكي والأوكراني أنه يمكنهم الاعتماد على دعمنا، ولن ننسحب".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231001/مجلس-النواب-الأمريكي-المصالح-الأمريكية-أكثر-أهمية-من-تقديم-مساعدة-إضافية-لأوكرانيا-1081577060.html
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بايدن: نتوقع من الكونغرس مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت، كما يتوقع من الكونغرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مد كييف بالمساعدات.
وقال بايدن، على خلفية إقرار الميزانية المؤقتة لعمل الحكومة الفيدرالية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه ينتظر بشكل عاجل من الكونغرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا.
وأكد بايدن، خلال مؤتمر في البيت الأبيض، أنهم سيدعمون أوكرانيا من خلال تصويت منفصل. "لا يمكننا، تحت أي ظرف من الظروف، قطع المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا. أتوقع أن يفي رئيس البرلمان بالتزامه بضمان إقرار (مشروع القانون)".
وشدد بايدن على أن أمريكا لم يتبقَ لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنًا عن "شعور بالإلحاح الشديد".
وتابع: "أريد أن أؤكد لحلفاء أمريكا والشعب الأمريكي والأوكراني أنه يمكنهم الاعتماد على دعمنا، ولن ننسحب".
وقع بايدن على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.