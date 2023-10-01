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مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T18:45+0000
2023-10-01T18:45+0000
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وقال مكارثي في مقابلة: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا. أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد (تعزيز) الحدود".وأضاف أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون أقرّه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي السياق نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا. وكان بايدن نفسه قد صرّح، في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا

18:45 GMT 01.10.2023
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
 كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Greg Nash
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صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا.
وقال مكارثي في مقابلة: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا. أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد (تعزيز) الحدود".

وشدد مكارثي على أن البيت الأبيض لديه الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة كييف.

وأضاف أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.
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وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون أقرّه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي السياق نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا. وكان بايدن نفسه قد صرّح، في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.
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