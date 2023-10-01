https://sputnikarabic.ae/20231001/مجلس-النواب-الأمريكي-المصالح-الأمريكية-أكثر-أهمية-من-تقديم-مساعدة-إضافية-لأوكرانيا-1081577060.html
مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T18:45+0000
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وقال مكارثي في مقابلة: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا. أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد (تعزيز) الحدود".وأضاف أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون أقرّه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي السياق نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا. وكان بايدن نفسه قد صرّح، في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-الضغط-العسكري-الروسي-سيؤدي-إلى-سقوط-نظام-زيلينسكي-1081576544.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
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صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا.
وقال مكارثي في مقابلة: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا. أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد (تعزيز) الحدود".
وشدد مكارثي على أن البيت الأبيض لديه الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة كييف.
وأضاف أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون أقرّه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي السياق نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا. وكان بايدن نفسه قد صرّح، في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.