https://sputnikarabic.ae/20231001/بعثة-الأمم-المتحدة-تصل-إلى-قره-باغ-لأول-مرة-منذ-30-عاما-فيديو-1081562936.html
بعثة الأمم المتحدة تصل إلى قره باغ لأول مرة منذ 30 عاما... فيديو
بعثة الأمم المتحدة تصل إلى قره باغ لأول مرة منذ 30 عاما... فيديو
أفادت وسائل إعلام في أذربيجان، بأن أعضاء من بعثة الأمم المتحدة قد توجهوا، اليوم الأحد، عبر طريق أغدام في اتجاه خانكيندي (ستيباناكيرت) في قره باغ. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T11:33+0000
2023-10-01T11:33+0000
2023-10-01T11:33+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
قره باغ
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وقالت وسائل الإعلام: "بعثة الأمم المتحدة وصلت إلى قره باغ. وفي الصباح، توجه أعضاء البعثة عبر طريق أغدام في اتجاه أسكيران-خانكيندي، والغرض من البعثة هو التعرف على الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية للسكان".وأضافت: "تضم البعثة ممثلين عن مختلف وكالات الأمم المتحدة".ويذكر أن آخر مرة زارت فيها بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة قره باغ كانت قبل نحو 30 عاما.وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، إن "دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعبًا، ويجب علينا أن نكون مستعدين لحقيقة أن بعضهم لن يقبل هذه السياسة وسيقررون الرحيل".بدوره، أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية عسكرية في قره باغ؛ قالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230930/أرمينيا-تطلب-من-الاتحاد-الأوروبي-المساعدة-في-استقبال-اللاجئين-من-قره-باغ-1081542719.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, قره باغ
العالم, منظمة الأمم المتحدة, قره باغ
بعثة الأمم المتحدة تصل إلى قره باغ لأول مرة منذ 30 عاما... فيديو
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أفادت وسائل إعلام في أذربيجان، بأن أعضاء من بعثة الأمم المتحدة قد توجهوا، اليوم الأحد، عبر طريق أغدام في اتجاه خانكيندي (ستيباناكيرت) في قره باغ.
وقالت وسائل الإعلام: "بعثة الأمم المتحدة وصلت إلى قره باغ. وفي الصباح، توجه أعضاء البعثة عبر طريق أغدام في اتجاه أسكيران-خانكيندي، والغرض من البعثة هو التعرف على الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية للسكان".
وأضافت: "تضم البعثة ممثلين عن مختلف وكالات الأمم المتحدة".
ويذكر أن آخر مرة زارت فيها بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة قره باغ كانت قبل نحو 30 عاما.
وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، إن "دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعبًا، ويجب علينا أن نكون مستعدين لحقيقة أن بعضهم لن يقبل هذه السياسة وسيقررون الرحيل".
بدوره، أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.
وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية عسكرية في قره باغ؛ قالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.