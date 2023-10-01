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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-الضغط-العسكري-الروسي-سيؤدي-إلى-سقوط-نظام-زيلينسكي-1081576544.html
ضابط أمريكي: الضغط العسكري الروسي سيؤدي إلى سقوط نظام زيلينسكي
ضابط أمريكي: الضغط العسكري الروسي سيؤدي إلى سقوط نظام زيلينسكي
صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأوكرانية قد تنهار نتيجة للضغط العسكري التدريجي من روسيا في ظروف فقدت فيها القوات المسلحة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T18:01+0000
2023-10-01T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر، في مقابلة: "لا تحتاج روسيا إلى الضغط على دواسة الوقود. على العكس من ذلك، من الضروري ممارسة ضغوط عسكرية تدريجية على أوكرانيا، وبالتالي استفزاز انهيار سياسي في البلاد. وهذا من شأنه إطالة أمد الصراع، ولكن سيتم تحقيق النتيجة".ويعتقد ريتر أن الأمر يعتمد الآن على روسيا بشأن الطريقة التي ستختارها لإنهاء الأعمال العدائية.وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مؤلمة-للواء-81-الأوكراني-فيديو-1081575982.html
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روسيا

ضابط أمريكي: الضغط العسكري الروسي سيؤدي إلى سقوط نظام زيلينسكي

18:01 GMT 01.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأوكرانية قد تنهار نتيجة للضغط العسكري التدريجي من روسيا في ظروف فقدت فيها القوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية.
وقال ريتر، في مقابلة: "لا تحتاج روسيا إلى الضغط على دواسة الوقود. على العكس من ذلك، من الضروري ممارسة ضغوط عسكرية تدريجية على أوكرانيا، وبالتالي استفزاز انهيار سياسي في البلاد. وهذا من شأنه إطالة أمد الصراع، ولكن سيتم تحقيق النتيجة".

وأشار الخبير إلى أن الجيش الأوكراني قد هُزم بشكل شبه كامل وبحكم الأمر الواقع "لم يعد موجودًا كعامل في ساحة المعركة".

الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة مؤلمة للواء 81 الأوكراني... فيديو
17:05 GMT
ويعتقد ريتر أن الأمر يعتمد الآن على روسيا بشأن الطريقة التي ستختارها لإنهاء الأعمال العدائية.
وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.

واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
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