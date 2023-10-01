https://sputnikarabic.ae/20231001/ضابط-أمريكي-الضغط-العسكري-الروسي-سيؤدي-إلى-سقوط-نظام-زيلينسكي-1081576544.html
ضابط أمريكي: الضغط العسكري الروسي سيؤدي إلى سقوط نظام زيلينسكي
ضابط أمريكي: الضغط العسكري الروسي سيؤدي إلى سقوط نظام زيلينسكي
صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأوكرانية قد تنهار نتيجة للضغط العسكري التدريجي من روسيا في ظروف فقدت فيها القوات المسلحة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T18:01+0000
2023-10-01T18:01+0000
2023-10-01T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر، في مقابلة: "لا تحتاج روسيا إلى الضغط على دواسة الوقود. على العكس من ذلك، من الضروري ممارسة ضغوط عسكرية تدريجية على أوكرانيا، وبالتالي استفزاز انهيار سياسي في البلاد. وهذا من شأنه إطالة أمد الصراع، ولكن سيتم تحقيق النتيجة".ويعتقد ريتر أن الأمر يعتمد الآن على روسيا بشأن الطريقة التي ستختارها لإنهاء الأعمال العدائية.وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مؤلمة-للواء-81-الأوكراني-فيديو-1081575982.html
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روسيا
ضابط أمريكي: الضغط العسكري الروسي سيؤدي إلى سقوط نظام زيلينسكي
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأوكرانية قد تنهار نتيجة للضغط العسكري التدريجي من روسيا في ظروف فقدت فيها القوات المسلحة الأوكرانية قدرتها القتالية.
وقال ريتر، في مقابلة: "لا تحتاج روسيا إلى الضغط على دواسة الوقود. على العكس من ذلك، من الضروري ممارسة ضغوط عسكرية تدريجية على أوكرانيا، وبالتالي استفزاز انهيار سياسي في البلاد. وهذا من شأنه إطالة أمد الصراع، ولكن سيتم تحقيق النتيجة".
وأشار الخبير إلى أن الجيش الأوكراني قد هُزم بشكل شبه كامل وبحكم الأمر الواقع "لم يعد موجودًا كعامل في ساحة المعركة".
ويعتقد ريتر أن الأمر يعتمد الآن على روسيا بشأن الطريقة التي ستختارها لإنهاء الأعمال العدائية.
وبدأ نظام كييف ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.