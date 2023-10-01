https://sputnikarabic.ae/20231001/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-3-مرات-في-سوريا-1081577877.html
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات منع التصادم 3 مرات في سوريا
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات منع التصادم 3 مرات في سوريا
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن قوات "التحالف" بقيادة أمريكا في سوريا انتهكت بروتوكولات منع الاصطدام 3 مرات في يوم... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T19:40+0000
2023-10-01T19:40+0000
2023-10-01T19:40+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال كوليت للصحفيين: "سُجل خلال النهار 3 حالة انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأضاف أنه تم تسجيل خمسة انتهاكات في منطقة التنف، خلال النهار، من قبل زوج من مقاتلي "إف-16" وزوج من مقاتلي "رافال" ومركبة جوية متعددة الأغراض من طراز "إم كيو-1 سي" من دون طيار تابعة لـ"التحالف".وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20231001/سوريا-تعيد-افتتاح-معبر-حيوي-مع-مناطق-سيطرة-قسد-1081558637.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات منع التصادم 3 مرات في سوريا
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن قوات "التحالف" بقيادة أمريكا في سوريا انتهكت بروتوكولات منع الاصطدام 3 مرات في يوم واحد.
وقال كوليت للصحفيين: "سُجل خلال النهار 3 حالة انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأضاف أنه تم تسجيل خمسة انتهاكات في منطقة التنف، خلال النهار، من قبل زوج من مقاتلي "إف-16" وزوج من مقاتلي "رافال" ومركبة جوية متعددة الأغراض من طراز "إم كيو-1 سي" من دون طيار تابعة لـ"التحالف".
وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.