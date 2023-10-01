https://sputnikarabic.ae/20231001/مصر-تدين-الهجوم-الإرهابي-في-أنقرة-وتؤكد-تضامنها-الكامل-مع-تركيا--1081559953.html
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية، وأسفر عن إصابة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T09:47+0000
2023-10-01T09:47+0000
2023-10-01T09:47+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.كما جددت مصر التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.وأشار الوزير على موقع "إكس" إلى أنه "في حوالي الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان وصلا أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، هجوما بالقنابل".وأضاف: "أتمنى الشفاء العاجل لأبطالنا. سيستمر نضالنا بلا هوادة حتى يتم تحييد آخر إرهابي".من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في الهجوم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.
كما جددت مصر التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل
قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
وأشار الوزير على موقع "إكس" إلى أنه "في حوالي الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان وصلا أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، هجوما بالقنابل".
وأضاف: "أتمنى الشفاء العاجل لأبطالنا. سيستمر نضالنا بلا هوادة حتى يتم تحييد آخر إرهابي".
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في الهجوم.