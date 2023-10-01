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https://sputnikarabic.ae/20231001/نشوب-حريق-داخل-ملهى-ليلي-في-إسبانيا-فيديو-1081566127.html
نشوب حريق داخل ملهى ليلي في إسبانيا... فيديو
نشوب حريق داخل ملهى ليلي في إسبانيا... فيديو
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، صباح اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في ملهى ليلي في مدينة مرسية جنوب شرقي إسبانيا. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
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قال رئيس بلدية مرسية جنوب شرقي إسبانيا إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في ملهى ليلي وما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص غير معلوم مصيرهم بعد الحادث.وقد نشب الحريق عند نحو الساعة السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، ويعتقد أن عدد الوفيات مرشح للزيادة، كما أصيب 4 أشخاص آخرون.وأفادت أجهزة الطوارئ بأن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم عند الساعة السادسة صباحا باندلاع الحريق في الملهى.
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العالم, نادي الفيديو, اسبانيا
العالم, نادي الفيديو, اسبانيا

نشوب حريق داخل ملهى ليلي في إسبانيا... فيديو

12:20 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / Peter Parksحريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023
حريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / Peter Parks
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لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، صباح اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في ملهى ليلي في مدينة مرسية جنوب شرقي إسبانيا.
قال رئيس بلدية مرسية جنوب شرقي إسبانيا إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في ملهى ليلي وما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص غير معلوم مصيرهم بعد الحادث.
وقد نشب الحريق عند نحو الساعة السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، ويعتقد أن عدد الوفيات مرشح للزيادة، كما أصيب 4 أشخاص آخرون.
وأفادت أجهزة الطوارئ بأن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم عند الساعة السادسة صباحا باندلاع الحريق في الملهى.
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