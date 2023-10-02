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https://sputnikarabic.ae/20231002/أبرز-محطات-المفاوضات-بشأن-سد-النهضة-1081589032.html
أبرز محطات المفاوضات بشأن سد النهضة
أبرز محطات المفاوضات بشأن سد النهضة
شهدت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي سلسلة من التعثرات منذ إعلان إثيوبيا قبل 12 عاما عن تدشين المشروع، حيث لم تسفر أي من الوساطات الدولية عن حلول قاطعة... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T11:43+0000
2023-10-02T11:43+0000
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انفوجرافيك, مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, инфографика

أبرز محطات المفاوضات بشأن سد النهضة

11:43 GMT 02.10.2023
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شهدت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي سلسلة من التعثرات منذ إعلان إثيوبيا قبل 12 عاما عن تدشين المشروع، حيث لم تسفر أي من الوساطات الدولية عن حلول قاطعة للأزمة، وفيما يلي نعرض أبرز محطات وتطورات المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
أبرز محطات المفاوضات بشأن سد النهضة - سبوتنيك عربي
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