https://sputnikarabic.ae/20231002/البرهان-الجيش-السوداني-يقاتل-مرتزقة-من-جميع-الجهات-انتهكوا-حرمات-المواطنين-1081590047.html
البرهان: الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من جميع الجهات انتهكوا حرمات المواطنين
البرهان: الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من جميع الجهات انتهكوا حرمات المواطنين
قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة، معتبرا أن الجيش يقاتل "مرتزقة"... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T12:11+0000
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جاء ذلك خلال تفقده للفرقة التاسعة عشر مشاة بالولاية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد الفرقة التاسعة عشر مشاة وقادة الوحدات، على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).وقال البرهان أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني".ودلل قائد الجيش على ذلك بـ "بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشر مشاة والذين يمثلون كل السودان".واتهم البرهان بعض السياسيين (لم يسمهم) "بممارسة الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة"، مستدركا "لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".وقال إن "بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه".ولم تعلق قوات "الدعم السريع" التي اتهمها البرهان بالاستعانة بالمرتزقة، على تلك الاتهامات حتى الساعة 11:45 توقيت غرينتش.ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة في أنحاء السودان.ويسعى كل من طرفي النزاع إلى السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق الطرفان عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
البرهان: الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من جميع الجهات انتهكوا حرمات المواطنين
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة، معتبرا أن الجيش يقاتل "مرتزقة" من جميع الجهات.
جاء ذلك خلال تفقده للفرقة التاسعة عشر مشاة بالولاية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد الفرقة التاسعة عشر مشاة وقادة الوحدات، على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا
).
وقال البرهان أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني".
ودلل قائد الجيش على ذلك بـ "بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشر مشاة والذين يمثلون كل السودان".
واتهم البرهان بعض السياسيين (لم يسمهم) "بممارسة الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة"، مستدركا "لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".
وقال إن "بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه".
وأضاف أن "القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعي لاتستند على منطق".
ولم تعلق قوات "الدعم السريع" التي اتهمها البرهان بالاستعانة بالمرتزقة، على تلك الاتهامات حتى الساعة 11:45 توقيت غرينتش.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة في أنحاء السودان.
ويسعى كل من طرفي النزاع إلى السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع
وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق الطرفان عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.