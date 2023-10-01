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https://sputnikarabic.ae/20231001/لجنة-تحقيق-فض-اعتصام-القيادة-في-السودان-اتهام-البرهان-للدعم-السريع-يخضع-للدراسة-1081573998.html
لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة في السودان: اتهام البرهان للدعم السريع يخضع للدراسة
لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة في السودان: اتهام البرهان للدعم السريع يخضع للدراسة
علقت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للقوات السودانية، على تصريحات قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأن قوات الدعم السريع هي... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T15:50+0000
2023-10-01T15:50+0000
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وقال رئيس لجنة التحقيق، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة مباشر"، إنه "إذا صح اتهام البرهان للدعم السريع بفض الاعتصام فهو رأي شخصي وغير ملزم للجنة"، مؤكدا أن الاتهام يخضع حاليا لدراسة اللجنة.وكانت قوات الدعم السريع قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن هذا الاتهام افتراء وتهرب من المسؤولية، مشيرًا أن "القوات المسلحة هي من دبرت فض اعتصام القيادة العامة والبرهان كان رئيسًا للمجلس العسكري"، حسب قوله.واتهم المستشار القانوني لقائد الدعم السريع، القوات المسلحة السودانية بإطلاق سراح عناصر من الحركة الإسلامية شاركوا في فض اعتصام القيادة، على حد وصفه.وأكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "ميليشيا الدعم السريع المتمردة هي المتورطة في فض اعتصام القيادة العامة".ووصف "ما قامت به قوات الدعم السريع من أفعال أنه يمثل طعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني"، مشيرًا إلى ما قامت به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين، حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم، فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، حسب صحيفة "السوداني".ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية، في إنهاء العنف.
https://sputnikarabic.ae/20231001/البرهان-هناك-مجموعة-تريد-أن-تبتلع-السودان-وعازمون-على-إنهاء-الحرب-1081562181.html
https://sputnikarabic.ae/20231001/قوات-الدعم-السريع-اتهامات-البرهان-لنا-بفض-اعتصام-القيادة-العامة-افتراء-وتهرب-من-المسؤولية-1081569348.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة في السودان: اتهام البرهان للدعم السريع يخضع للدراسة

15:50 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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علقت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للقوات السودانية، على تصريحات قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن فض الاعتصام في 2019.
وقال رئيس لجنة التحقيق، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة مباشر"، إنه "إذا صح اتهام البرهان للدعم السريع بفض الاعتصام فهو رأي شخصي وغير ملزم للجنة"، مؤكدا أن الاتهام يخضع حاليا لدراسة اللجنة.
وكانت قوات الدعم السريع قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن هذا الاتهام افتراء وتهرب من المسؤولية، مشيرًا أن "القوات المسلحة هي من دبرت فض اعتصام القيادة العامة والبرهان كان رئيسًا للمجلس العسكري"، حسب قوله.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان وعازمون على إنهاء الحرب
11:14 GMT
واتهم المستشار القانوني لقائد الدعم السريع، القوات المسلحة السودانية بإطلاق سراح عناصر من الحركة الإسلامية شاركوا في فض اعتصام القيادة، على حد وصفه.
وأكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "ميليشيا الدعم السريع المتمردة هي المتورطة في فض اعتصام القيادة العامة".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
قوات الدعم السريع: اتهامات البرهان لنا بفض اعتصام القيادة العامة افتراء وتهرب من المسؤولية
13:44 GMT
ووصف "ما قامت به قوات الدعم السريع من أفعال أنه يمثل طعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني"، مشيرًا إلى ما قامت به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين، حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم، فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، حسب صحيفة "السوداني".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية، في إنهاء العنف.
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