https://sputnikarabic.ae/20231002/الخارجية-الجزائرية-النيجر-تقبل-وساطتنا-الرامية-إلى-بلورة-حل-سياسي-للأزمة-القائمة-1081591796.html
الخارجية الجزائرية: النيجر تقبل وساطتنا الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة
الخارجية الجزائرية: النيجر تقبل وساطتنا الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن النيجر قبلت الوساطة الجزائرية، الرامية إلى إيجاد حل للأزمة القائمة، بعد استيلاء عسكريين على السلطة، نهاية... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T12:46+0000
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وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".وتابع بيان الخارجية الجزائرية: "بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".وفي وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يقترح مبادرة لتسوية سياسية سلمية للأزمة في النيجر. وبحسب الوزير، فإن هذه المبادرة تتضمن تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات الدستورية وتحديد فترة انتقالية مدتها، ستة أشهر، للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.
https://sputnikarabic.ae/20231001/تياني-الجيش-الفرنسي-فشل-في-مساعدة-النيجر-على-هزيمة-الإرهاب-1081577667.html
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الجزائر, العالم, النيجر
الخارجية الجزائرية: النيجر تقبل وساطتنا الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة
12:46 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن النيجر قبلت الوساطة الجزائرية، الرامية إلى إيجاد حل للأزمة القائمة، بعد استيلاء عسكريين على السلطة، نهاية تموز/ يوليو الماضي.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وأضاف البيان: "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية، التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وتابع بيان الخارجية الجزائرية: "بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وفي وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يقترح مبادرة لتسوية سياسية سلمية للأزمة في النيجر. وبحسب الوزير، فإن هذه المبادرة تتضمن تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات الدستورية وتحديد فترة انتقالية مدتها، ستة أشهر، للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.