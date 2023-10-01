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تياني: الجيش الفرنسي فشل في مساعدة النيجر على هزيمة الإرهاب
تياني: الجيش الفرنسي فشل في مساعدة النيجر على هزيمة الإرهاب
قال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي الذي يستعد حاليًا لمغادرة بلاده فشل في المساعدة في هزيمة الإرهاب. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T19:21+0000
2023-10-01T19:21+0000
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ونقلت "سبوتنيك أفريقيا"، عن تياني قوله، اليوم الأحد، إن القوات الفرنسية "لم تفشل في مكافحة الإرهاب فحسب، بل إن هناك المزيد من الإرهابيين".ووفقا لتياني، فإن السلطات النيجيرية تستعد حاليا لرحيل الجيش الفرنسي، مشيرا إلى أن الجيش نفذ الانقلاب في النيجر على وجه التحديد لأن السلطات لم تستمع إلى رأيهم بشأن القضايا الأمنية في البلاد.أدلى تياني بهذه التصريحات للصحفيين، ولم يتحدث باللغة الفرنسية، بل تحدث بلغتي جيرما والهاوسا، اللغتين الأصليتين للنيجر.وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا يعترف بالسلطات الجديدة في النيجر، إن الوحدة العسكرية الفرنسية (نحو 1500 جندي) ستغادر البلاد بحلول نهاية العام.وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، وقع انقلاب في النيجر، حيث تم عزل الرئيس النيجري بازوم واحتجازه من قبل الجنرال تياني، وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) كل أشكال التعاون مع النيجر وهددت بالتدخل العسكري إذا لم تقم السلطات الجديدة بإعادة بازوم إلى منصبه.وتزايد تدهور الوضع الأمني في المنطقة، في السنوات الأخيرة، بسبب الأنشطة الإرهابية المتطرفة في منطقة الساحل، كما شهدت هذه المنطقة أكبر زيادة في النشاط المتطرف العنيف مقارنة بأي منطقة في أفريقيا، في 2017-2020.
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار, إيكواس

تياني: الجيش الفرنسي فشل في مساعدة النيجر على هزيمة الإرهاب

19:21 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFPرئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFP
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قال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي الذي يستعد حاليًا لمغادرة بلاده فشل في المساعدة في هزيمة الإرهاب.
ونقلت "سبوتنيك أفريقيا"، عن تياني قوله، اليوم الأحد، إن القوات الفرنسية "لم تفشل في مكافحة الإرهاب فحسب، بل إن هناك المزيد من الإرهابيين".

وأضاف تياني: "بما أن الفرنسيين، الذين كانوا معنا لمحاربة الإرهاب، توقفوا من جانب واحد عن التعاون معنا، فإن إقامتهم في النيجر تقترب من نهايتها".

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ووفقا لتياني، فإن السلطات النيجيرية تستعد حاليا لرحيل الجيش الفرنسي، مشيرا إلى أن الجيش نفذ الانقلاب في النيجر على وجه التحديد لأن السلطات لم تستمع إلى رأيهم بشأن القضايا الأمنية في البلاد.
أدلى تياني بهذه التصريحات للصحفيين، ولم يتحدث باللغة الفرنسية، بل تحدث بلغتي جيرما والهاوسا، اللغتين الأصليتين للنيجر.
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وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا يعترف بالسلطات الجديدة في النيجر، إن الوحدة العسكرية الفرنسية (نحو 1500 جندي) ستغادر البلاد بحلول نهاية العام.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، وقع انقلاب في النيجر، حيث تم عزل الرئيس النيجري بازوم واحتجازه من قبل الجنرال تياني، وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) كل أشكال التعاون مع النيجر وهددت بالتدخل العسكري إذا لم تقم السلطات الجديدة بإعادة بازوم إلى منصبه.
وتزايد تدهور الوضع الأمني في المنطقة، في السنوات الأخيرة، بسبب الأنشطة الإرهابية المتطرفة في منطقة الساحل، كما شهدت هذه المنطقة أكبر زيادة في النشاط المتطرف العنيف مقارنة بأي منطقة في أفريقيا، في 2017-2020.
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