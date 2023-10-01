https://sputnikarabic.ae/20231001/تياني-الجيش-الفرنسي-فشل-في-مساعدة-النيجر-على-هزيمة-الإرهاب-1081577667.html

تياني: الجيش الفرنسي فشل في مساعدة النيجر على هزيمة الإرهاب

تياني: الجيش الفرنسي فشل في مساعدة النيجر على هزيمة الإرهاب

قال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي الذي يستعد حاليًا لمغادرة بلاده فشل في المساعدة في هزيمة الإرهاب. 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T19:21+0000

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ونقلت "سبوتنيك أفريقيا"، عن تياني قوله، اليوم الأحد، إن القوات الفرنسية "لم تفشل في مكافحة الإرهاب فحسب، بل إن هناك المزيد من الإرهابيين".ووفقا لتياني، فإن السلطات النيجيرية تستعد حاليا لرحيل الجيش الفرنسي، مشيرا إلى أن الجيش نفذ الانقلاب في النيجر على وجه التحديد لأن السلطات لم تستمع إلى رأيهم بشأن القضايا الأمنية في البلاد.أدلى تياني بهذه التصريحات للصحفيين، ولم يتحدث باللغة الفرنسية، بل تحدث بلغتي جيرما والهاوسا، اللغتين الأصليتين للنيجر.وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا يعترف بالسلطات الجديدة في النيجر، إن الوحدة العسكرية الفرنسية (نحو 1500 جندي) ستغادر البلاد بحلول نهاية العام.وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، وقع انقلاب في النيجر، حيث تم عزل الرئيس النيجري بازوم واحتجازه من قبل الجنرال تياني، وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) كل أشكال التعاون مع النيجر وهددت بالتدخل العسكري إذا لم تقم السلطات الجديدة بإعادة بازوم إلى منصبه.وتزايد تدهور الوضع الأمني في المنطقة، في السنوات الأخيرة، بسبب الأنشطة الإرهابية المتطرفة في منطقة الساحل، كما شهدت هذه المنطقة أكبر زيادة في النشاط المتطرف العنيف مقارنة بأي منطقة في أفريقيا، في 2017-2020.

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