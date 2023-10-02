https://sputnikarabic.ae/20231002/السفير-الصيني-أمريكا-تعمل-على-إثارة-الصراعات-في-آسيا-والمحيط-الهادئ-لاحتواء-بكين-1081581698.html

السفير الصيني: أمريكا تعمل على إثارة الصراعات في آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء بكين

السفير الصيني: أمريكا تعمل على إثارة الصراعات في آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء بكين

صرح السفير الصيني لدى تايلاند، هان تشي تشيانغ، أن الولايات المتحدة تغذي الصراعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء الصين. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T05:33+0000

2023-10-02T05:33+0000

2023-10-02T05:33+0000

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وقال هان تشي تشيانغ: "من أجل كبح تطور جمهورية الصين الشعبية، فإنهم (بعض الدول الغربية ) تخلق... صراعات في منطقتنا تهدد السلام والاستقرار... واستراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ هي في الواقع أداة سياسية لاحتواء الصين".وأشار تشي تشيانغ في حديثه مع صحيفة "بانكوك بوست" إلى أن أي محاولة للحد من التنمية في الصين لن تنجح. ووفقا له، تلتزم الصين بالتنمية السلمية وتنتهج سياسة التعاون متبادل المنفعة مع الدول.وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن فتورا ​​ملحوظا حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين. ومع مجيء جو بايدن، لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا ــ عدد من الحوادث، بما في ذلك الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وتدمير الولايات المتحدة لمنطاد صيني في المجال الجوي الأميركي.وأدى ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية ومقاطعة الصين للتعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك من خلال وزارات الدفاع. وفي الآونة الأخيرة، تم اتخاذ سلسلة من الخطوات لتطبيع العلاقات، على وجه الخصوص، زار عدد من ممثلي الإدارة الأمريكية الصين، لكن المفاوضات المباشرة بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ لم تتم بعد.

https://sputnikarabic.ae/20230930/الصين-أمريكا-هي-إمبراطورية-الأكاذيب-الحقيقية-1081545392.html

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