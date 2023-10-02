https://sputnikarabic.ae/20231002/بولندا-إصلاح-علاقاتنا-مع-أوكرانيا-يتطلب-جهودا-جبارة-1081609461.html
بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"
بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"
صرح وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم الاثنينـ بأن جهودا جبارة تتطلب لإعادة بناء العلاقات بين وارسو وكييف. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T23:49+0000
2023-10-02T23:49+0000
2023-10-02T23:49+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وارسو - سبوتنيك. وقال راو على أثير قناة "بولسات" التلفزيونية: أن "عودة العلاقات الأوكرانية البولندية إلى نقطة البداية وإعادة إصلاحها ستتطلب بذل الكثير من الجهود الجبارة".وتابع: "لن أخبر السلطات الأوكرانية بما يجب عليهم القيام به، بين بلدينا علاقة عريقة ومعقدة، وإذا أراد الجانب الأوكراني تحسنا للعلاقات فإنه سيجد مخرجاً لذلك".وفي الوقت نفسه، لم يخف الوزير البولندي أن فتور العلاقات مع أوكرانيا هو السبب وراء غيابه عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري، والذي عقد يوم الاثنين في كييف(..).وفي أبريل/ نيسان الماضي، حظرت 5 دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغت هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولا حتى 5 يونيو/ حزيران، ثم حتى 15 سبتمبر/ أيلول، على تسويق أوكرانيا في أراضيها أربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.
https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بتوسيع-قائمة-البضائع-المحظور-استيرادها-1081235029.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"
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صرح وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم الاثنينـ بأن جهودا جبارة تتطلب لإعادة بناء العلاقات بين وارسو وكييف.
وارسو - سبوتنيك
. وقال راو على أثير قناة "بولسات" التلفزيونية: أن "عودة العلاقات الأوكرانية البولندية إلى نقطة البداية وإعادة إصلاحها ستتطلب بذل الكثير من الجهود الجبارة".
وتابع: "لن أخبر السلطات الأوكرانية بما يجب عليهم القيام به، بين بلدينا علاقة عريقة ومعقدة، وإذا أراد الجانب الأوكراني تحسنا للعلاقات فإنه سيجد مخرجاً لذلك".
وفي الوقت نفسه، لم يخف الوزير البولندي أن فتور العلاقات مع أوكرانيا هو السبب وراء غيابه عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري، والذي عقد يوم الاثنين في كييف(..).
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حظرت 5 دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى
من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغت هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولا حتى 5 يونيو/ حزيران، ثم حتى 15 سبتمبر/ أيلول، على تسويق أوكرانيا في أراضيها أربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.