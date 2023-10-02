عربي
https://sputnikarabic.ae/20231002/بولندا-إصلاح-علاقاتنا-مع-أوكرانيا-يتطلب-جهودا-جبارة-1081609461.html
بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"
بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"
صرح وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم الاثنينـ بأن جهودا جبارة تتطلب لإعادة بناء العلاقات بين وارسو وكييف. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T23:49+0000
2023-10-02T23:49+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101406/77/1014067773_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_60743b30291614d3d5dad2ebbd4509b4.jpg
وارسو - سبوتنيك. وقال راو على أثير قناة "بولسات" التلفزيونية: أن "عودة العلاقات الأوكرانية البولندية إلى نقطة البداية وإعادة إصلاحها ستتطلب بذل الكثير من الجهود الجبارة".وتابع: "لن أخبر السلطات الأوكرانية بما يجب عليهم القيام به، بين بلدينا علاقة عريقة ومعقدة، وإذا أراد الجانب الأوكراني تحسنا للعلاقات فإنه سيجد مخرجاً لذلك".وفي الوقت نفسه، لم يخف الوزير البولندي أن فتور العلاقات مع أوكرانيا هو السبب وراء غيابه عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري، والذي عقد يوم الاثنين في كييف(..).وفي أبريل/ نيسان الماضي، حظرت 5 دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغت هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولا حتى 5 يونيو/ حزيران، ثم حتى 15 سبتمبر/ أيلول، على تسويق أوكرانيا في أراضيها أربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.
https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بتوسيع-قائمة-البضائع-المحظور-استيرادها-1081235029.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101406/77/1014067773_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_e09cfe06990ba6be001a87183aefffc1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا, أخبار أوكرانيا

بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"

23:49 GMT 02.10.2023
© Sputnik . Vasilyi Prokopenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم أوكرانيا
علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Vasilyi Prokopenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم الاثنينـ بأن جهودا جبارة تتطلب لإعادة بناء العلاقات بين وارسو وكييف.
وارسو - سبوتنيك. وقال راو على أثير قناة "بولسات" التلفزيونية: أن "عودة العلاقات الأوكرانية البولندية إلى نقطة البداية وإعادة إصلاحها ستتطلب بذل الكثير من الجهود الجبارة".
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
بولندا تهدد أوكرانيا بتوسيع قائمة البضائع المحظور استيرادها
20 سبتمبر, 12:50 GMT
وتابع: "لن أخبر السلطات الأوكرانية بما يجب عليهم القيام به، بين بلدينا علاقة عريقة ومعقدة، وإذا أراد الجانب الأوكراني تحسنا للعلاقات فإنه سيجد مخرجاً لذلك".
وفي الوقت نفسه، لم يخف الوزير البولندي أن فتور العلاقات مع أوكرانيا هو السبب وراء غيابه عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري، والذي عقد يوم الاثنين في كييف(..).
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حظرت 5 دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغت هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولا حتى 5 يونيو/ حزيران، ثم حتى 15 سبتمبر/ أيلول، على تسويق أوكرانيا في أراضيها أربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала