https://sputnikarabic.ae/20231002/تاريخ-عزل-رؤساء-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1081594194.html
تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
2023-10-02T14:20+0000
2023-10-02T14:20+0000
2023-10-02T14:20+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081593790_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3b6b626fce761f68f8d16a5a7d26738.png
ومع ذلك، لم تكن هناك سوى حالة واحدة - حالة مشهورة - في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تم فيها إجبار الرئيس على الخروج من البيت الأبيض في وقت مبكر من خلال إجراءات عزله - استقالة ريتشارد نيكسون.اطلع على الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" حول أسباب اتخاذ إجراءات عزل رؤساء الولايات المتحدة، وكيف انتهى بهم الأمر.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونجله هانتر، تلقيا ضربة مزدوجة من المشرعين الجمهوريين ووزارة العدل الأمريكية، ما يعني أنهما ربما أصبحا في ورطة حقيقية قد تؤثر على فرص بايدن الأب، في الترشح لولاية جديدة.اتهم المدعي الخاص ديفيد فايس، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، بالإدلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي عند قيامه بشراء سلاح، في عام 2018، وحيازة سلاح ناري، جاء ذلك بعد إلغاء صفقة الإقرار بالذنب، التي أبرمها هانتر، مع وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام.وجاءت لائحة الاتهام في أعقاب قرار الجمهوريين في مجلس النواب ببدء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تحقيقاتهم الطويلة الأمد في المعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن، إذ يشتبه مشرعو الحزب الجمهوري في أن جو بايدن، كان من الممكن أن يستفيد من المبالغ المالية التي حصل عليها ابنه.تكمن الأزمة بالنسبة لبايدن في أن هذا الجدل السياسي يأتي وسط حملة إعادة انتخابه، لعام 2024، وحول هذا الموضوع بحثت "سبوتنيك"، في الضرر الذي تواجهه عائلة بايدن بالفعل بسبب تلك الاتهامات.اقرأ المزيد من التفاصيل - هل تطيح قضايا فساد بايدن ونجله بآمال الرئيس الأمريكي في الترشح لولاية جديدة؟
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081593790_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9248540df4dc34f12d86cdf27da49727.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
تابعنا عبر
انطلقت حملة لإقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي في الكونغرس، وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدأ فيها إجراءات عزل رئيس.
ومع ذلك، لم تكن هناك سوى حالة واحدة - حالة مشهورة - في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تم فيها إجبار الرئيس على الخروج من البيت الأبيض في وقت مبكر من خلال إجراءات عزله - استقالة ريتشارد نيكسون.
اطلع على الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" حول أسباب اتخاذ إجراءات عزل رؤساء الولايات المتحدة، وكيف انتهى بهم الأمر.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونجله هانتر، تلقيا ضربة مزدوجة من المشرعين الجمهوريين ووزارة العدل الأمريكية، ما يعني أنهما ربما أصبحا في ورطة حقيقية قد تؤثر على فرص بايدن الأب، في الترشح لولاية جديدة.
اتهم المدعي الخاص ديفيد فايس، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، بالإدلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي عند قيامه بشراء سلاح، في عام 2018، وحيازة سلاح ناري، جاء ذلك بعد إلغاء صفقة الإقرار بالذنب، التي أبرمها هانتر، مع وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام.
وجاءت لائحة الاتهام في أعقاب قرار الجمهوريين في مجلس النواب ببدء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تحقيقاتهم الطويلة الأمد في المعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن، إذ يشتبه مشرعو الحزب الجمهوري في أن جو بايدن، كان من الممكن أن يستفيد من المبالغ المالية التي حصل عليها ابنه.
تكمن الأزمة بالنسبة لبايدن في أن هذا الجدل السياسي يأتي وسط حملة إعادة انتخابه، لعام 2024
، وحول هذا الموضوع بحثت "سبوتنيك"، في الضرر الذي تواجهه عائلة بايدن بالفعل بسبب تلك الاتهامات
.