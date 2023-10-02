https://sputnikarabic.ae/20231002/تاريخ-عزل-رؤساء-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1081594194.html

تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية

2023-10-02T14:20+0000

2023-10-02T14:20+0000

2023-10-02T14:20+0000

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انفوجرافيك

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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ومع ذلك، لم تكن هناك سوى حالة واحدة - حالة مشهورة - في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تم فيها إجبار الرئيس على الخروج من البيت الأبيض في وقت مبكر من خلال إجراءات عزله - استقالة ريتشارد نيكسون.اطلع على الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" حول أسباب اتخاذ إجراءات عزل رؤساء الولايات المتحدة، وكيف انتهى بهم الأمر.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونجله هانتر، تلقيا ضربة مزدوجة من المشرعين الجمهوريين ووزارة العدل الأمريكية، ما يعني أنهما ربما أصبحا في ورطة حقيقية قد تؤثر على فرص بايدن الأب، في الترشح لولاية جديدة.اتهم المدعي الخاص ديفيد فايس، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، بالإدلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي عند قيامه بشراء سلاح، في عام 2018، وحيازة سلاح ناري، جاء ذلك بعد إلغاء صفقة الإقرار بالذنب، التي أبرمها هانتر، مع وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام.وجاءت لائحة الاتهام في أعقاب قرار الجمهوريين في مجلس النواب ببدء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تحقيقاتهم الطويلة الأمد في المعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن، إذ يشتبه مشرعو الحزب الجمهوري في أن جو بايدن، كان من الممكن أن يستفيد من المبالغ المالية التي حصل عليها ابنه.تكمن الأزمة بالنسبة لبايدن في أن هذا الجدل السياسي يأتي وسط حملة إعادة انتخابه، لعام 2024، وحول هذا الموضوع بحثت "سبوتنيك"، في الضرر الذي تواجهه عائلة بايدن بالفعل بسبب تلك الاتهامات.اقرأ المزيد من التفاصيل - هل تطيح قضايا فساد بايدن ونجله بآمال الرئيس الأمريكي في الترشح لولاية جديدة؟

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تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية