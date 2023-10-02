تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.