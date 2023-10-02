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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/تدريبات-الذئاب-الروسية--في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1081599794.html
تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
2023-10-02T15:17+0000
2023-10-02T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وتتكون كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "فولكي" (بالروسية: الذئاب) من متطوعين وعسكريين من وزارة الدفاع الروسية.وتشاهدون بعدسة "سبوتنيك"، جانبًا من تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

15:17 GMT 02.10.2023
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يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "فولكي"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.
وتتكون كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "فولكي" (بالروسية: الذئاب) من متطوعين وعسكريين من وزارة الدفاع الروسية.
وتشاهدون بعدسة "سبوتنيك"، جانبًا من تدريبات "الذئاب" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم &quot;الذئاب&quot;، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم &quot;الذئاب&quot;، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم &quot;الذئاب&quot;، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم &quot;الذئاب&quot;، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم &quot;الذئاب&quot;، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم &quot;الذئاب&quot;، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم &quot;الذئاب&quot;، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يخضع مقاتلو كتيبة الاستطلاع الهجومية المحمولة جوًا، التي تحمل اسم "الذئاب"، لتدريب شامل على العمليات العسكرية في اتجاه محور أرتيوموفسك، في المنطقة العسكرية الخاصة.

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