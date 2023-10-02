https://sputnikarabic.ae/20231002/روسيا-تدعو-بريطانيا-للتخلي-عن-الأعمال-والخطابات-غير-المسؤولة-حول-أوكرانيا-1081606662.html

روسيا تدعو بريطانيا للتخلي عن الأعمال والخطابات غير المسؤولة حول أوكرانيا

روسيا تدعو بريطانيا للتخلي عن الأعمال والخطابات غير المسؤولة حول أوكرانيا

أعلنت السفارة الروسية لدى بريطانيا، اليوم الاثنين، أن موسكو تدعو المؤسسة السياسية البريطانية إلى التخلي عن الأعمال والخطابات غير المسؤولة، والاعتراف بمسؤوليتها... 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T19:47+0000

2023-10-02T19:47+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تصريح السفارة لوكالة "سبوتنيك"، تعقيباً على إمكانية نشر لندن لعسكرييها في أوكرانيا: "ندعو المؤسسة السياسية البريطانية إلى التخلي عن الأعمال والخطابات غير المسؤولة. لقد حان الوقت للاعتراف بمسؤوليتها عن زعزعة استقرار الوضع العسكري والسياسي في أوروبا، وتدمير أوكرانيا بشكل كامل، من خلال "استنزافها".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، إن بريطانيا تدرس إمكانية نشر عسكرييها في أوكرانيا لتدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية.وأشارت السفارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، استمرت لندن "بإطلاق تصريحات متهورة واستفزازية، ما يفضي إلى مزيد من التصعيد وفق سلوكها هذا"، الأمر الذي يؤكد قيام قيادة القوات البرية البريطانية بعقد مفاوضات سابقة في كييف، على الرغم من محاولات شابس، إلقاء اللوم على الصحيفة تحت ذريعة "النقل غير الدقيق" لتصريحاته، والتي تبدو حجة غير مقنعة في نظرنا.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في بريطانيا، أن القوات الخاصة البريطانية أكملت تدريب نحو ألف عملية برمائية عسكرية أوكرانية على زوارق صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، أكمل عشرة قساوسة أوكرانيون الدورة التدريبية الأولى من نوعها لمدة أسبوعين في الجيش البريطاني. تم تدريب ما مجموعه 20 ألف عسكري أوكراني في بريطانيا كجزء من عملية تدريب متعددة الجنسيات "إنترفلكس".

https://sputnikarabic.ae/20231001/بريطانيا-تنشر-طائرات-تايفون-في-بولندا-1081575424.html

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