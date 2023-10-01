https://sputnikarabic.ae/20231001/بريطانيا-تنشر-طائرات-تايفون-في-بولندا-1081575424.html
بريطانيا تنشر طائرات "تايفون" في بولندا
بريطانيا تنشر طائرات "تايفون" في بولندا
أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأحد، أن بريطانيا ستنشر طائراتها المقاتلة من طراز "تايفون" في بولندا، وأرجع الخطوة إلى "حاجة بريطانيا لحماية حليف... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T16:36+0000
2023-10-01T16:36+0000
2023-10-01T16:36+0000
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وقال شابس، خلال مؤتمر حزب المحافظين: "استجابة لطلب من أصدقائنا البولنديين، سيتم نشر مقاتلتنا الجوية "تايفون" في بولندا، لدعم حليفتنا في الناتو ضد التهديد المتزايد للتدخل الروسي".وتابع: "نشر طائرات مقاتلة في بولندا قبل الانتخابات هو بمثابة إشارة قوية إلى أن بريطانيا تدعم الحرية والديمقراطية بين حلفائها".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا وتكرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن الاتحاد الروسي لا يهدد أحدا، لكنه لن يتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحه.
https://sputnikarabic.ae/20231001/خبير-أمريكي-أوكرانيا-سوف-تستسلم-لروسيا-أو-سيتم-تدميرها-1081574427.html
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بريطاينا, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
بريطاينا, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
بريطانيا تنشر طائرات "تايفون" في بولندا
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أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأحد، أن بريطانيا ستنشر طائراتها المقاتلة من طراز "تايفون" في بولندا، وأرجع الخطوة إلى "حاجة بريطانيا لحماية حليف لها من روسيا".
وقال شابس، خلال مؤتمر حزب المحافظين: "استجابة لطلب من أصدقائنا البولنديين، سيتم نشر مقاتلتنا الجوية "تايفون" في بولندا، لدعم حليفتنا في الناتو ضد التهديد المتزايد للتدخل الروسي".
وتابع: "نشر طائرات مقاتلة في بولندا قبل الانتخابات هو بمثابة إشارة قوية إلى أن بريطانيا تدعم الحرية والديمقراطية بين حلفائها".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارًا وتكرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن الاتحاد الروسي لا يهدد أحدا، لكنه لن يتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحه.