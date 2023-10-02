https://sputnikarabic.ae/20231002/قتلى-بسبب-انهيار-سقف-كنيسة-في-المكسيك-فيديو-1081585597.html
قتلى بسبب انهيار سقف كنيسة في المكسيك... فيديو
قتلى بسبب انهيار سقف كنيسة في المكسيك... فيديو
أعلنت وزارة الأمن الإقليمية في المكسيك، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المتضررين جراء انهيار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو (ولاية تاماوليباس) إلى 60 شخصا، وفقا... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T09:09+0000
2023-10-02T09:09+0000
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وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان.وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الأمن في تاماوليباس، نشر عبر منصة "إكس": "تم الإبلاغ عن 10 قتلى و60 جريحا، منهم 23 في المستشفى، شخصان في حالة حرجة".وأعرب حاكم تاماوليباس، أميريكو فيلاريال، عن تعازيه لأسر الضحايا والمجتمع المحلي، مؤكدا إرسال رؤساء وزارة الداخلية الإقليمية والحماية المدنية ووزارة الصحة لتنسيق جهود الإنقاذ.ووفقا لوسائل إعلام محلية، انهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو الساحلية في ولاية تاماوليباس الجنوبية أثناء قداس، ولم يعرف العدد الدقيق لأبناء الرعية وقساوسة الكنيسة، الذين كانوا داخل المبنى وفقًا لوزارة السلامة في الولاية، وتستمر عملية إزالة الأنقاض من مكان الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, المكسيك, العالم
نادي الفيديو, المكسيك, العالم
قتلى بسبب انهيار سقف كنيسة في المكسيك... فيديو
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أعلنت وزارة الأمن الإقليمية في المكسيك، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المتضررين جراء انهيار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو (ولاية تاماوليباس) إلى 60 شخصا، وفقا لآخر البيانات المحدثة.
وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الأمن في تاماوليباس، نشر عبر منصة "إكس": "تم الإبلاغ عن 10 قتلى و60 جريحا، منهم 23 في المستشفى، شخصان في حالة حرجة".
وأعرب حاكم تاماوليباس، أميريكو فيلاريال، عن تعازيه لأسر الضحايا والمجتمع المحلي، مؤكدا إرسال رؤساء وزارة الداخلية الإقليمية والحماية المدنية ووزارة الصحة لتنسيق جهود الإنقاذ.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، انهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو الساحلية في ولاية تاماوليباس الجنوبية أثناء قداس، ولم يعرف العدد الدقيق لأبناء الرعية وقساوسة الكنيسة، الذين كانوا داخل المبنى وفقًا لوزارة السلامة في الولاية، وتستمر عملية إزالة الأنقاض من مكان الحادث.