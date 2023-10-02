https://sputnikarabic.ae/20231002/مستوطنون-إسرائيليون-يدخلون-القدس-بقرابين-نباتية-فيديو-1081583917.html
مستوطنون إسرائيليون يدخلون القدس "بقرابين نباتية"... فيديو
مستوطنون إسرائيليون يدخلون القدس "بقرابين نباتية"... فيديو
استباح مئات المستوطنين الإسراسئيليين اليوم الإثنين البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية". 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T08:27+0000
2023-10-02T08:27+0000
2023-10-02T08:27+0000
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كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.شاهد أيضا... في "يوم الطفل العربي".. أطفال فلسطين يطالبون بحياة دون حصار... فيديو وصور
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو
مستوطنون إسرائيليون يدخلون القدس "بقرابين نباتية"... فيديو
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استباح مئات المستوطنين الإسراسئيليين اليوم الإثنين البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية".
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.