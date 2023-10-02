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مستوطنون إسرائيليون يدخلون القدس "بقرابين نباتية"... فيديو
مستوطنون إسرائيليون يدخلون القدس "بقرابين نباتية"... فيديو
استباح مئات المستوطنين الإسراسئيليين اليوم الإثنين البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية". 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T08:27+0000
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كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.شاهد أيضا... في "يوم الطفل العربي".. أطفال فلسطين يطالبون بحياة دون حصار... فيديو وصور
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو

مستوطنون إسرائيليون يدخلون القدس "بقرابين نباتية"... فيديو

08:27 GMT 02.10.2023
© AP Photo / Sebastian Scheinerمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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استباح مئات المستوطنين الإسراسئيليين اليوم الإثنين البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية".
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.
شاهد أيضا... في "يوم الطفل العربي".. أطفال فلسطين يطالبون بحياة دون حصار... فيديو وصور
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